تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 5.9 % .. التعافي مستمر بزخم ضعيف

خفض صندوق النقد الدولي، أمس، تقديراته للنمو العالمي للعام الجاري 2021 إلى 5.9 في المائة من 6.0 في المائة، وهو التقدير الذي توقعه في تموز (يوليو)، في حين أبقى على توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 دون تغيير عند 4.9 في المائة، مشيرا إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد وضغوط التضخم تقيد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد - 19.وبحسب "رويترز"، توقع الصندوق أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل مع تعزيز الانتعاش على نطاق واسع، لكن الأرقام الإجمالية تخفي تراجعا كبيرا في بعض الدول مع كفاحها المستمر للخروج من الأزمة.وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن "التعافي العالمي مستمر، لكن الزخم أصبح ضعيفا"، مضيفة "التوقعات الخاصة بمجموعة الدول النامية منخفضة الدخل صارت قاتمة إلى حد كبير بسبب تفاقم ديناميات الوباء".وحذرت من أن الانتكاسات التي ألقت باللوم فيها على "الانقسام الكبير" في الحصول على اللقاحات ستؤثر في استعادة مستويات المعيشة وأن الانكماش المطول الناجم عن الجائحة "يمكن أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار تراكمي قدره 5.3 تريليون دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة".في غضون ذلك، تواجه الاقتصادات المتقدمة "آفاقا أكثر صعوبة على المدى القريب.. ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات في الإمدادات".ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن "إجمالي الإنتاج" في الاقتصادات المتقدمة سيعود عام 2022 لمستويات ما قبل الجائحة، ويتجاوزها 0.9 في المائة خلال عام 2024".ويبدو التراجع واضحا بالنسبة للولايات المتحدة مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 6 في المائة، أو أقل بنقطة واحدة ما كان متوقعا في السابق، كما أعلن الصندوق الثلاثاء خلال اجتماعات الخريف.وقلص الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 6 في المائة من 7 في المائة في توقعاته في تموز (يوليو)، وهو مستوى كان ينظر إليه على أنه الوتيرة الأقوى منذ 1984.وفيما يتعلق بالصين، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لهذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات العامة واضطرابات في شبكات الإمداد.وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية إلى أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم ستسجل هذا العام نموا في إجمالي ناتجها الداخلي لا يتخطى 8 في المائة.وبالرغم من أن هذه النسبة تعكس أسرع وتيرة نمو منذ 2011، إلا أنها في تراجع عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الصادرة في تموز (يوليو) التي ترقبت نموا 8.1 في المائة.وتشير توقعات الصندوق لعام 2022 إلى نمو 5.6 في المائة بتراجع قدره 0.1 نقطة عن التوقعات السابقة.وأوضح الصندوق أنه "بعد انتعاش مالي كبير العام الماضي" لدعم معاودة النشاط الاقتصادي بعد الأزمة الصحية، من المتوقع أن تعمد الصين إلى "خفض كبير" لنفقاتها بدءا من 2021.وشكلت الاستثمارات العامة ولا سيما في البنى التحتية والقطاع العقاري، محركا للنمو حين كان الاقتصاد الصيني في تباطؤ.غير أن الصعوبات المالية التي تواجهها شركة "إيفرجراند" العقارية الصينية العملاقة التي قد تؤدي إلى إفلاسها، تثير مخاوف خبراء الاقتصاد، وحملت عدة مصارف دولية أخيرا على خفض توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني.وكانت الصين العام الماضي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموا إيجابيا بلغ 2.3 في المائة، رغم الأزمة الصحية التي كانت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.وتتوقع الصين بحسب الأرقام الرسمية نموا لا يقل عن 6 في المائة هذا العام، وهو رقم أدنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي ويفترض أن تحققه الصين بسهولة.غير أن صندوق النقد الدولي يحذر من نقاط التوتر الجيوسياسي بين بكين وواشنطن التي تهدد بالتأثير في الانتعاش الاقتصادي العالمي، ولا سيما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يوقف الحرب التجارية التي شنها سلفه دونالد ترمب في 2018.ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو 5 في المائة، على الرغم من أنه من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، قاطرة النمو في المنطقة 3.1 في المائة بعد خفض بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين من المتوقع نمو اقتصاد كل من فرنسا وإيطاليا 6 في المائة.وخفض أيضا توقعاته للنمو في اليابان بمقدار 0.4 نقطة إلى 2.4 في المائة. كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام 0.2 نقطة إلى 6.8 في المائة، وهو أسرع معدل متوقع للنمو بين اقتصادات مجموعة السبع.