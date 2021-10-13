«نمو» تضيف 134 نقطة بتداولات قيمتها 38 مليون ريال

كسبت السوق الموازية "نمو" 134 نقطة بزيادة 0.58 في المائة لتغلق عند 23112 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 19 في المائة بنحو 8.7 مليون ريال لتصل إلى 38 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 121 ألف سهم لتصل إلى 462 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة بنحو 106 صفقات لتصل إلى 1695 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 173.60 ريال، يليه سهم "موبي" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 127 ريالا، وحل ثالثا سهم "الناقول" بنحو 0.7 في المائة ليغلق عند 167 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "بنان" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 58 ريالا، يليه سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 151 ريالا، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 1.57 في المائة ليغلق عند 275.40 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 14 مليون ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بقيمة 7.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بقيمة 3.5 مليون ريال.