فصل مليء بالتحديات في الاقتصاد البريطاني .. ارتفاع الوظائف الشاغرة إلى 1.2 مليون

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بوتيرة أبطأ خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، في ظل تأثير نقص الوقود والطقس الممطر على ثقة المستهلكين، وفقا لبيانات نشرها كونسورتيوم لتجارة التجزئة البريطانية وشركة كيه بي إم جيه أمس.وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) بعدما ارتفعت بنسبة 3 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي.وقالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية لشركة بي آر سي، إن الظروف الاقتصادية الغامضة وتباطؤ النمو يعنيان أن الربع الرابع سيكون مليئا بالتحديات، حيث إن التعافي الاقتصادي يعتمد على قوة مبيعات التجزئة خلال موسم الأعياد.إلى ذلك، تراجعت معدلات البطالة في بريطانيا مع إعادة فتح الاقتصاد لكن الوظائف الشاغرة سجلت ارتفاعا قياسيا قبل توقف برنامج البطالة الجزئية الحكومي.ومعدلات البطالة، أو جزء من اليد العاملة العاطلة عن العمل، تراجعت لتسجل 4.5 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آب (أغسطس)، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان. ويقارن ذلك مع نسبة بلغت 4.6 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز (يوليو)، لكن المعدل لا يزال أعلى بـ0.5 نقطة مئوية عن مستويات مع قبل الوباء.وبحسب "الفرنسية"، قال دارين مورجان؛ مدير الاحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء، إن "سوق الوظائف استمرت في التعافي من تداعيات فيروس كورونا".غير أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى نحو 1.2 مليون وظيفة في أيلول (سبتمبر)؛ ما يعكس نقصا مستمرا في اليد العاملة.ويعاني الاقتصاد نقصا في اليد العاملة، وخصوصا في قطاع الشحن البري، ما يتسبب في مشكلة إمدادات ونقص السلع في المتاجر وأزمة وقود.لكن مكتب الإحصاء قال أيضا، إن عدد الموظفين المدرجين على قوائم الرواتب في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 207 آلاف في أيلول (سبتمبر) ليصل إلى 29.2 مليون هو الأعلى على الإطلاق.والرقم أعلى بواقع 122 ألفا مقارنة بعددهم في فترة ما قبل الجائحة في شباط (فبراير) 2020.وأضاف مورجان؛ أن "عدد الموظفين على قوائم الرواتب في أيلول (سبتمبر) تخطى بكثير مستويات ما قبل الوباء".