"الحكير" توقع خطاب نوايا مع شركة "نيو كو" بشأن بيع 66.67% من شركة "بيلي بيز"

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز وشركاه (“الحكير" أو البائع") اليوم عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم مع "شركة نيو كو" ("المشتري") بخصوص احتمالية قيام الحكير ببيع 66.67% من رأس مال "شركة بيلي بيز المحدودة " ("بيلي بيز" أو "الشركة المستهدفة") المملوكة بنسبة 100% من قبل شركة " ريتيل جروب الأمريكية المحدودة"، شركة تابعة بالكامل للحكير.

تعمل شركة "ريتيل جروب الأمريكية المحدودة" في قطاع الترفيه ولديها حقوق امتياز "بيلي ييز", مركز ترفيهي داخلي للأطفال، وتدير 13 موقعًا حاليًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يمثل المشتري مجموعة من المتخصصين في قطاع الترفيه من ذوي الخبرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

من المتوقع أن الاتفاقية النهائية للبيع المحتمل ستشمل مزيجًا من النقد وسداد الديون المستحقة على الشركة المستهدفة.

وتعتبر عملية البيع المحتملة متوافقة مع استراتيجية الحكير بالتخارج من الأسواق والقطاعات غير الأساسية والتركيز على تنويع محفظتها في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الأغذية والمشروبات لتصبح الكيان التجاري الرائد المرتبط بتوفير أسلوب حياة عصري ونشط في المملكة العربية السعودية وأسواق النمو المختارة.

ويسري خطاب النوايا حتى تاريخ 27-5-1443 هـ الموافق فيه 31-12-2021 م، علما بأنه قابل للتجديد بموافقة الطرفين بموجب إشعار خطي. ويجوز أيضاً لكل طرف إنهاء خطاب النوايا بموجب إشعار خطي.