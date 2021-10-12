الهند تسمح لشركات الطيران بالعمل بطاقة ما قبل الوباء

تعتزم الهند السماح لشركات الطيران بالعمل بالطاقة التي كانت عليها قبل وباء كورونا بنسبة 100%، حسبما ذكرت وزارة الطيران المدني الهندية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الوزارة أعلنت في قرار نشرته الإدارة العامة للطيران المدني، المعنية بتنظيم قطاع الطيران، أن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة الوضع الحالي للعمليات المحلية وبناء على طلب الركاب.

ولا تزال شركات الطيران، والمطارات الهندية، بحاجة إلى ضمان الالتزام بالإرشادات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، وفرض السلوك المناسب للوقاية من الفيروس.

كانت وزارة الداخلية الهندية أعلنت يوم الخميس الماضي البدء في إصدار تأشيرات دخول للسائحين الأجانب اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري، ولكن مع بعض المحاذير.

وأفادت بأنه سيتم إصدار التأشيرات السياحية أولا للوافدين إلى الهند على متن رحلات طيران مستأجرة. وسوف يتم تمديد ذلك اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل ليشمل المسافرين إلى الهند على متن رحلات أخرى أيضا.