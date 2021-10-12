"تاسي" يرتفع 31 نقطة وسط تداولات 9.4 مليار ريال ثلثها تمت على "أكواباور"

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء، وسط اداء إيجابي من الأسهم القيادية قادتها البنوك والطاقة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11512 نقطة مرتفعا بـ 31 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 9.4 مليار ريال وتركزت ثلث السيولة على أسهم الوافد الجديد "اكواباور" بواقع 3.1 مليار ريال، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 213.59 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 460 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي بعد ارتفاعهما بنحو 0.75 و0.65 في المائة، فيما ارتفع سهم "أرامكو السعودية" 0.55 في المائة.

وأعلنت اليوم شركة جرير عن نتائج اعمالها للربع الثالث، حيث نمت الأرباح الصافية بنحو 6.8 في المائة لتبلغ 272.5 مليون ريال، وسط نمو الإيرادات بأكثر من 9 في المائة، وتراجع سهم الشركة بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم.

إلى ذلك، صعدت أسهم 66 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم بتروكيم بمكاسب 6 في المائة كأكبر مكاسب يومية منذ مارس الماضي.

كذلك ارتفعت أسهم كيمانول ودور بأكثر من 4 في المائة، فيما شهدت أسهم البابطين مكاسب فاقت 3 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 124 شركة، تصدرها "أكواباور" بعد تراجعه 8.4 في المائة، وسط تداول 43.2 مليون سهم تعادل 27 في المائة من الأسهم الحرة.

بينما نجد تراجع بأكثر من 4 في المائة طالت أسهم الخزف السعودي ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ يوليو الماضي، بينما تراجعت أسهم عذيب للاتصالات واسمنت المدينة وتنمية ووحدات جدوى ريت السعودية بأكثر من 3 في المائة.

