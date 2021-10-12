بعد عام صعب.. ارتفاع تحميل تطبيقات السفر 14 %

قفزت نسبة تحميل تطبيقات السفر 14 في المائة لترتفع إلى 143 مليون مرة خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أعداد متلقين لقاح كورونا ورفع حظر السفر لدى الكثير من الدول.

وكانت تطبيقات السفر تأثرت بشكل كبير العام الماضي بسبب تداعيات الجائحة ولكنها تعافت خلال صيف 2021.

وبحسب موقع "سينسر تاور" فإن تطبيق بوكينج تم تحميله 3 ملايين مرة في أوروبا، بينما ارتفع متوسط تحميل تطبيق "تريب إدفيس" إلى 1.7 مليون بشكل شهري.

أما بالنسبة لتطبيق " إير بي إن بي" المتخصص في تأجير واستأجرا أماكن سكن فقد تجاوز عدد مرات تثبيته 6 ملايين مرة خلال النصف الأول من هذا العام.