مانجا للإنتاج تطلق تجربة الواقع الافتراضي "مغامرات العلا" بقمة سيليكون سلوبس في أمريكا

تستعد شركة مانجا للإنتاج، شركة تابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية للإعلان عن إطلاق تجربة الواقع الافتراضي "مغامرات العُلا"، وذلك بما يتماشى مع جهود مانجا للإنتاج المستمرة والهادفة، لتبني أحدث التقنيات والابتكارات في الفنون الإبداعية والتطويرية في المملكة العربية السعودية وخارجها. حيث ستُطلَق تجربة "مغامرات العُلا" في قمة سيليكون سلوبس الذي يقام في مركز التجارة العالمي في يوتا، الولايات المتحدة الامريكية يومي 13 و14 أكتوبر.

وكشفت مانجا للإنتاج عن أول مغامرة وتجربة تفاعلية افتراضية حسية تحمل اسم "مغامرات العُلا" , وهذه التقنية المبنية على براءة اختراع هي نتاج التعاون المثمر بين الفريق السعودي في مانجا للإنتاج وشركة سبارك إكس آر الأمريكية، وهي كبسولة تمكِّن المستخدم من السفر من خلال رحلة افتراضية وفريدة من نوعها إلى السعودية دون السفر إليها بشكل حقيقي. وصُمِّمت الكبسولة من تأثيرات حسية مثل الرياح والأحاسيس اللمسية, وذلك بزاوية 360, مما يجعل هذه التجربة واقعية بشكل كبير. تقدم هذه التجربة الفرصة للمستخدم للاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية في مدينة العُلا التي تضم أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية واستكشاف القطع الأثرية الموجودة في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، الدكتور عصام أمان الله بخاري: "نفخر بإعلان شراكتنا مع سبارك إكس آر من خلال إطلاق التجربة التفاعلية (مغامرات العُلا) عبر الاستثمار والتطوير في ابتكارات الفنون التفاعلية الرقمية. وحرصنا في مانجا للإنتاج على نقل التقنية وتوفير فرص تدريبية في هذا المشروع للكفاءات السعودية في مجال نعُده مستقبل ألعاب الفيديو وصناعة الترفيه".

ونوه الشريك المؤسس لسبارك إكس آر، جون بتعاون سبارك إكس آر مع مانجا للإنتاج وإطلاق أول مشروع تفاعلي حسي افتراضي يُسمى (مغامرات العُلا)، وقال " نفخر بأن نكون جزءاً من تطوير قطاع الترفيه التفاعلي في الأسواق الناشئة".

فيما ثمن المهندس عبدالله كونش، المنتج في شركة مانجا للإنتاج التعاون بين مانجا للإنتاج وسبارك إكس آر في تطوير هذه المغامرة الرائعة، والعمل على تعزيز التطورات التكنولوجية في صناعة الألعاب من أجل تحقيق الأصالة في هذه التجربة وتجسيد جمالها, مما يجعلك تشعر وكأنك هناك بالفعل".