"النايفات" تنوي طرح 35 % من أسهمها للاكتتاب وإدراجها في "تاسي"

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل إكتتاب المؤسسات الرئيسي ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي في الطرح العام المحتمل لشركة النايفات للتمويل عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية حيث سيشمل الطرح بيع 35% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 5 أبريل كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 35,000,000 سهم عادي تمثل 35% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.