جدوى ريت السعودية : طلبات الإشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة الأصول بلغت 1.6 مليار ريال

أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية عن اكتمال عملية الإشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنجاح والتي انتهت بتاريخ 1 ربيع الأول الموافق 7 أكتوبر وبلغت إجمالي الطلبات 1.635 مليار ريال مقابل مبلغ الطرح النقدي المستهدف والذي يساوي 229.05 مليون ريال (بعد خصم الاشتراك العيني واشتراك مدير الصندوق من إجمالي قيمة زيادة أصول الصندوق والبالغة 370 مليون ريال) حيث بلغت نسبة التغطية (714%) من إجمالي حجم الطرح النقدي المستهدف وشهدت شريحة المكتتبين مشاركة أفراد ومؤسسات وشركات وبإجمالي عدد طلبات يساوي 30,582 طلب.

وبناءً على آلية التخصيص المعلنة في الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق سيتم تخصيص الأسهم المطروحة على أساس تناسبي لمالكي الوحدات المسجلين في يوم إنعقاد إجتماع مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والتي بلغت قيمة طلباتهم 1.2 مليار ريال وبنسبة تغطية (524%) وبهذا تم تحديد نسبة التخصيص بنسبة (19.08%).