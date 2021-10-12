"الأبحاث والإعلام" : إتمام كافة الشروط للاستحواذ على 51 % من حصص "ثمانية"

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) اليوم إتمام كافة الشروط المسبقة للاستحواذ على نسبة 51 % من حصص شركة ثمانية للنشر والتوزيع بقيمة 33.3 مليون ريال.

حيث أوضحت في بيانها اليوم على "تداول" حولها على كافة الموافقات المطلوبة من جهات الاختصاص واستكمال كافة الإجراءات النظامية والمتفق عليها لنقل ملكية الحصص المباعة في شركة ثمانية للنشر والتوزيع وإفراغها باسم الشركة العربية للوسائل بما في ذلك خطاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للمنافسة وتعديل عقد تأسيس شركة ثمانية للنشر والتوزيع لنقل الملكية.