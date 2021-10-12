أمام الأخضر 3 انتصارات لسكر الرقم الأفضل

سيكون أمام المنتخب السعودي لكرة القدم تحقيق ثلاث انتصارات متتالية لكسر رقمه السابق عام 2001 بتحقيق عدد أكبر بالفوز المتتالي، حيث نجح في عام 2001 في تحقيق عشرة انتصارات متتالية.وسجل الأخضر بفوزه على اليابان 1/0 الخميس الماضي لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ثماني انتصارات متتالية، وتبقى له تحقيق انتصارين لمعادلة الرقم الأفضل.ويلاقي الأخضر اليوم نظيره الصيني في الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية، حيث تعد المواجهة رقم 664 في تاريخه، يبحث فيها عن الفوز رقم 318، وسبق أن تعادل في 155 مباراة، وخسر 191 مباراة.كما يبحث الأخضر عن الفوز رقم 150 على أرضة بعد تسجيله الفوز رقم 149 الخميس الماضي، حيث سبق ولعب في السعودية 261 مباراة.