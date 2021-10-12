رينارد: نحترم القميص ونكسب

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أهمية التركيز خلال مواجهة الصين اليوم ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وقال "حققنا نتائج جيدة وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، نحتاج إلى التركيز أمام الصين والحضور الذهني، لا بد أن نحترم قميص الأخضر الذي نرتديه والجماهير التي تدعمنا وهذا هو دافعنا من أجل الفوز".وأضاف "بعض الأسماء الملتحقة حديثا بالمنتخب قد تظهر بشكل أساسي اليوم أمام الصين، الأهم إدارة المباريات كما في السابق".في المقابل، قال لي تاي مدرب المنتخب الصيني "واثق بتحقيق الفوز على المنتخب السعودي في عقر داره، هم لعبوا ثلاث مباريات على أرضهم على عكسنا، لكن نحن في أتم الجاهزية للعب أمام الجماهير الغفيرة على هذا الملعب المميز فقد بذلنا جهدا كبيرا مع الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية، لتجهيز اللاعبين واجتياز أعباء السفر والتنقل، ولدينا الخبرة الكافية في مثل هذه المباريات المفصلية".وختم "سنفوز على المنتخب السعودي ثم سيكون استعدادنا أكثر قوة، نحن في الشرق الأوسط منذ نحو شهرين، واعتدنا على الأجواء هنا".