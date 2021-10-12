الأخضر والصين .. 7 مقابل 7

ستشهد قائمتا السعودية والصين حينما يلتقيان اليوم في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وجود أربعة لاعبين مثلوا المنتخبين في آخر مواجهة جمعتهما قبل ستة أعوام وتسعة أشهر ويومين (2467 يوما)، هما سلمان الفرج؛ وياسر الشهراني؛ من المنتخب السعودي، ولي أنج؛ وهاو جونمين؛ من المنتخب الصيني.وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين في العاشر من كانون الثاني (يناير) 2015 ضمن دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2015 في أستراليا وكسبها الصيني 1 / 0.وسبق أن خاض المنتخبان 18 مواجهة مباشرة، فاز كل منتخب في سبع مواجهات، وتعادلا في أربع، سجل الأخضر 22 هدفا مقابل 21 هدفا للصين.ويعد فهد المولد؛ الذي شارك في مواجهة الفريقين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية عام 2015 وغاب عن النهائيات الوحيد الموجود في قائمة الأخضر وقائمة الهدافين.ويعد يوسف الثنيان هداف الأخضر بثلاثة أهداف، يليه ماجد عبدالله، سامي الجابر، سعيد العويران، فهد الهريفي، ونايف هزازي برصيد هدفين، وهدف لكل من: أحمد النيفاوي، حمزة إدريس، خالد مسعد، شايع النفيسة، عبدالعزيز السعران، فهد المهلل، المولد، محمد نور، ياسر القحطاني.