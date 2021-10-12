«الآسيوي»: غرفة VAR لا تقل عن 32 مترا مربعا

أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد السعودي، ضرورة تحديد ثلاثة مواقع خاصة لحكام تقنية الفيديو الـ VAR، مراقبي المباراة، ولمجموعة الدراسة الفنية في ملعبي الأمير فيصل بن فهد وملعب "مرسول بارك" خلال استضافتهما، السبت المقبل، مواجهتي الهلال مع بيرسبوليس الإيراني، والنصر مع الوحدة الإماراتي، السبت المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.وأوصى بأن تكون المواقع قادرة على تغطية جلوس ثلاثة بحد أدنى، بشرط ألا يصل إليها الجمهور ورجال الإعلام، حيث سيكون موقع مقيم الحكام ومراقب المباراة ومندوب من الآسيوي برفقتهما وموقع منطقة مجموعة الدراسة الفنية في المنصة الرئيسة أو منطقة كبار الشخصيات، أمام خط منتصف الملعب، مجهز بشاشتين على الأقل تنقلان المواجهة "مباشر"، إنترنت خاص وواسع النطاق، مع سهولة الوصول إلى أرض الملعب وغرف ملابس الفريقين والحكام.في المقابل، حدد الاتحاد الآسيوي مساحة غرفة حكام تقنية الفيديو الـ VAR بألا تقل عن 32 مترا مربعا وأن تكون في حالة مناسبة وفقا لقوانين اللعبة، قريبة من منطقة البث المباشر، مغلقة، تضم ستة كراسي، ومساحة مكتبية كافية للموظفين المصرح لهم بالوجود، اتصال إنترنت سلكي واسع النطاق وسرعته 50 ميجابت في الثانية، مصدر طاقة تقني مستقر وموثوق، ومواقف سيارات خاصة لموظفي التقنية.من جهته، طالب الاتحاد الآسيوي من الاتحاد السعودي تجهيز موقفين، خاصة في كل ملعب لحافلة الفريقين، عشرة مواقف سيارات للفرق وأعضاء الاتحاد الآسيوي، ومواقف مجانية لشركاء الاتحاد الآسيوي الموجودين في الرياض، تكون قريبة من مناطق عملهم أو وجودهم وتسمح بسهولة للوصول إليها. وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه قبل المباراة بـ 48 ساعة سيقدم "ستيكر" للسيارات المصرح لها بالدخول، يوضع على الزجاج الأمامي في السيارات.