وزير الطاقة يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع البحرين

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم بالشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز في مملكة البحرين.

وناقش اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.