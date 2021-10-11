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"البابطين": توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع " السعودي الفرنسي" بـ 300 مليون ريال

"البابطين": توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع " السعودي الفرنسي" بـ 300 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن توقيع إتفاقية تســـهيلات بنــكية متوسطة الأجل  مع البنك السعودي الفرنسي بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل.

 

تاريخ الحصول على التمويل 1443-03-05 الموافق 2021-10-11
الجهة الممولة البنك السعودي الفرنسي
قيمة التمويل 300 مليون ريال سعودي
مدة التمويل خمس سنوات
الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 309 مليون ريال سعودي
الهدف من التمويل إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل إحتياجات الشركة المستقبلية
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