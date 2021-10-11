"البابطين": توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع " السعودي الفرنسي" بـ 300 مليون ريال

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن توقيع إتفاقية تســـهيلات بنــكية متوسطة الأجل مع البنك السعودي الفرنسي بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل.
|تاريخ الحصول على التمويل
|1443-03-05 الموافق 2021-10-11
|الجهة الممولة
|البنك السعودي الفرنسي
|قيمة التمويل
|300 مليون ريال سعودي
|مدة التمويل
|خمس سنوات
|الضمانات المقدمة مقابل التمويل
|سند لأمر بقيمة 309 مليون ريال سعودي
|الهدف من التمويل
|إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل إحتياجات الشركة المستقبلية
أضف تعليق