"البابطين": توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع " السعودي الفرنسي" بـ 300 مليون ريال

الهدف من التمويل

إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل إحتياجات الشركة المستقبلية