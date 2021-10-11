وزراء الثقافة في دول الخليج يبحثون تأثير الجائحة على القطاع الثقافي

عقد وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الخامس والعشرين افتراضيًا اليوم، برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري.

وأعرب وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون عن الشكر والامتنان لقادة دول مجلس التعاون على دعم مسيرة العمل الثقافي في دول مجلس التعاون وتوجيهاتهم الكريمة في الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى الموقر.

كما ناقشوا جهود دول مجلس التعاون المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (COVID-19) وتأثيرها على القطاع الثقافي، كما اطلعوا على ما نفذ حيال الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون 2020 - 2030م، وما تم بشأن التعاون الدولي في المجال الثقافي، وعدد من البنود والمقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مسيرة العمل الثقافي المشترك، واتخذ الوزراء بشأنها القرارات المناسبة.