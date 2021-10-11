الأسهم السعودية تقلص خسائرها عند الإغلاق وسط تداولات 9.6 مليار ريال الأعلى في شهر

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين في المنطقة الحمراء، وتراجع السوق بشكل واسع خلال مطلع التعاملات تجاوزت الخسائر النقطية 230 نقطة قبل أن يقلص السوق من خسائر إلى 54 نقطة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11512 نقطة متراجعا بـ 54 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 9.6 مليار ريال كأعلى سيولة في نحو شهر، وتركزت السيولة على أسهم الوافد الجديد "اكواباور" ثم مصرف الراجحي وسابك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 261.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة بلغت 452.2 ألف صفقة.

ويأتي تراجع السوق بضغط من هبوط أسهم البنك الأهلي 2.3 في المائة، وهي اعلى نسبة تراجع يومية فيما يزيد عن شهرين، ايضا تراجعت أسهم المراعي بنسب 2 في المائة ليواصل السهم تراجعه وللجلسة السابعة على التوالي.

وأعلنت اليوم شركة إكسترا عن نتائج اعمالها للربع الثالث، حيث نمت الأرباح الصافية بنحو 66.7 في المائة لتبلغ 89.1 مليون ريال، وسط نمو الإيرادات بأكثر من 12 في المائة، وتراجع سهم الشركة بأكثر من 1 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 57 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم "أكواباور" والمرتفع بالحد الأعلى 30 في المائة في أولى جلساته بالسوق، حيث تم تداول 8.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 630 مليون ريال.

بينما نجد ارتفاع أسهم الغاز بأكثر من 5.5 في المائة، فيما شهدت أسهم أمانة للتأمين واسمنت نجران مكاسب فاقت 4 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 139 شركة، تصدرها أسهم صادرات ونسيج بعد تراجعهما بأكثر من 4 في المائة، بينما نجد تراجع بأكثر من 3 في المائة طالت 8 أسهم من بينها الأبحاث والإعلام، والخزف وكذلك نماء للكيماويات.