ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني عددا من القضايا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا،ً اليوم، من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.