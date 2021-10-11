معايير عالمية لعملات مشفرة ثابتة القيمة «1من 2»

يفضي التغير التكنولوجي السريع على نحو متزايد إلى تحفيز المبادرات الخاصة ــ التي تروج لها غالبا شركات التكنولوجيا الكبرى ــ في مختلف أرجاء عالـم التمويل، خاصة في مجال المدفوعات. نتيجة لهذا، وصل النظام المالي العالمي إلى لحظة من المحتمل أن تغير كل القواعد.تشمل التطورات الأخيرة ما يسمى "العملات المشفرة الثابتة القيمة"، التي تتجنب تقلبات نظيراتها من العملات المشفرة الأكثر ظهورا، مثل بيتكوين، لأن قيمتها مدعومة بمجمع من الأصول. العملات المشفرة الثابتة القيمة لديها القدرة على دعم المنافسة في مجال المدفوعات، ونشر التكنولوجيا والإبداع لتقليل التكلفة وتقديم خدمات جديدة. ولكن عند استخدامها على نطاق واسع كوسيلة للدفع، فقد تشكل مخاطر جوهرية تهدد النظام المالي.في كل يوم، تعتمد ملايين الأسر والشركات، وكذا القطاع المالي، على أنظمة الدفع لتحويل الأموال. تشكل هذه الشبكات حجر الأساس الذي يقوم عليه النظام المالي، فتدعم فعليا كل معاملة في الاقتصاد. وإذا تعطلت لأي سبب، أو إذا فقد المستخدمون ثقتهم بها، فقد يكون التأثير في الاستقرار المالي والاقتصاد الحقيقي هائلا.يعد التغير التكنولوجي والإبداع من الضرورات الأساسية للتطور المستمر للأنظمة النقدية وأنظمة الدفع. تختلف الطريقة التي ندفع بها اليوم تماما عن الطريقة التي كنا نسدد بها المدفوعات قبل 50 أو 100 عام. ولولا الإبداع التكنولوجي، لكنا الآن لا نزال نستخدم العملات المعدنية في كل المعاملات. ولكن نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، يجب ألا تؤدي مثل هذه التطورات إلى معايير أمان أقل ومخاطر أعلى. ينبغي لمبادرات الدفع الجديدة أن تنجح، لأنها تقدم خدمة أفضل وربما تعمل على تعظيم القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، وليس لأنها قادرة على العمل وفقا لمعايير أدنى أو بلا معايير تحكمها على الإطلاق.في أعقاب أزمة 2008 المالية العالمية، التي كشفت بوضوح عن العواقب المترتبة على الإبداع غير المقيد في العالم الحقيقي، عملت البنوك المركزية والهيئات القائمة على تنظيم الأوراق المالية معا لإنشاء معايير دولة واضحة لأنظمة الدفع. أنتجت هذه الجهود "مبادئ البنية الأساسية للأسواق المالية"، التي أصدرتها في 2012 "المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية" و"لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للأسواق" في بنك التسويات الدولية.هذه المبادئ مصممة لضمان أمان وقوة كل العناصر الأساسية المكونة للبنية الأساسية للأسواق المالية، بما في ذلك أنظمة الدفع، وثقة المستخدمين بها. لهذا السبب نشرت لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للتو تقريرا استشاريا حول تطبيق معايير المدفوعات الدولية على العملات المشفرة الثابتة القيمة.يعد التقرير الجديد علامة فارقة من ثلاثة جوانب. فهو أولا يؤكد أن المعايير الدولية الحالية التي تحكم أنظمة الدفع تنطبق بالكامل على مخططات العملات المشفرة الثابتة القيمة عند استخدامها لتقديم خدمات الدفع. وسيزود التطبيق المقترح للمبادئ التوجيهية على العملات المشفرة الثابتة القيمة مناطق الاختصاص الفردية بخط أساس متفق عليه دوليا لاستخدامه عند تطوير استجابتها التنظيمية لمبادرات الدفع الجديدة على المستوى المحلي وعبر الحدود... يتبع.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2021.