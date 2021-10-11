الصناعات البريطانية كثيفة الاستهلاك للطاقة في وضع حرج .. الحكومة تبحث سبل الدعم

قال كواسي كوارتينج، وزير الأعمال البريطاني، إن بلاده تعمل على إيجاد سبل لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تضررت من الارتفاع الكبير لأسعار الغاز، ووصف الموقف بأنه حرج، لكنه أحجم عن الكشف عن طبيعة الإجراءات محل البحث.

ووفقا لـ"رويترز"، أكد منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى أنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج، إذا لم تفعل الحكومة شيئا بشأن أسعار الطاقة.

وقال كوارتينج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عند سؤاله عن إغلاق محتمل لمصانع أمس، "الوضع حرج كما هو واضح".

وفي مقابلة منفصلة مع سكاي نيوز، قال: "لدينا أسعار غاز مرتفعة جدا جدا، وأسعار كهرباء مرتفعة للغاية، ندعم بالفعل الصناعات، نبحث عن سبل يمكننا بها أن نساعد الصناعة". وأشار إلى أنه يعمل على الأمر مع ريشي سوناك وزير المالية. وزادت أسعار الغاز 400 في المائة، هذا العام في أوروبا لأسباب، منها: انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا.

وأوضح كوارتنج، أن الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي وضعته الحكومة في المملكة المتحدة سيستمر، في محاولة لعزل المستهلكين عن الزيادات الحادة في قطاع بيع الغاز بالجملة. وقال: "لا أستطيع أن أقول هذا بعدد كاف من المرات، إن سقف السعر مستمر، لقد كنت واضحا للغاية بأنه لا يمكن تحريكه، لأنه يوفر للمستهلكين الحماية التي نحتاج إليها".

وفي وقت سابق، قال كوارتنج لصحيفة "صنداي إكسبريس": إن إبقاء الحد الأقصى كما هو "غير قابل للتفاوض" بالنسبة له، مضيفا: "على الرغم من أن البعض يدفعني لرفع السقف، إلا أنني واضح تماما أنه باق وسيبقى على المستوى نفسه طوال الشتاء".

ومارست بعض شركات الطاقة ضغوطا على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لرفع الحد الأقصى، لأنها تواجه ضغوطا من ارتفاع تكاليف المدخلات، ما أدى إلى توقف عديد من الشركات عن العمل. وارتفعت أسعار الغاز بالجملة إلى ستة أضعاف تقريبا خلال العام الماضي، ما زاد من الضغط على المستهلكين المحليين والمستهلكين الصناعيين.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن شركة بيور بلانيت، ربما تصبح أحدث مورد للطاقة في المملكة المتحدة، يغلق أبوابه، نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص الإمداد، اللذين يهزان سوق الغاز الطبيعي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج".

وأضافت من دون أن تكشف عن مصدر المعلومات، أن شركة بيور بلانيت، بتأييد من شركة بي.بي. بي إل سي بدأت محادثات مع هيئة تنظيم الطاقة في البلاد (أوفجيم)، بشأن إضافة عملائها إلى عملية مورد الملاذ الأخير، الذي تعين بمقتضاه الهيئة موردا جديدا، بين شركات الطاقة الأقوى.

وكانت هيئة تنظيم الطاقة قد ذكرت الأسبوع الماضي، أنها ستبدأ في إنشاء صندوق لتقديم ائتمانات طوارئ للعملاء، الذين لا يتمكنون من دفع فواتيرهم، بعد ارتفاع أسعار الجملة لأرقام قياسية.