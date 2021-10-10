ما الذي يمكن أن يحققه العلم عندما يجد المال؟

عندما اجتاحت جائحة كوفيد -19 أمريكا في ربيع 2020، بدأت جان بينيت، أستاذة الطب الحيوي في جامعة بنسلفانيا، في قتل مجموعتها الثمينة من الفئران البحثية.

كان أحد الأسباب هو أن الإغلاق أقفل المعامل جزئيا. والسبب الآخر هو أن المعركة ضد الفيروس أبعدت الموارد والأموال والأشخاص عن المشكلات الطبية الأخرى مثل العمى، وهو ما يدرسه فريق بينيت.

في حالة بينيت، كانت هناك نتيجة سعيدة إلى حد ما، أعاد فريقها بتعقل توجيه جزء من أبحاثهم في التحقيقات المرتبطة بكوفيد، التي أبقت جزءا من عملها - وبعض الفئران - على قيد الحياة.

ولكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة إلى كثيرين في المجال نفسه. يشير تقرير صادر عن مؤسسة مكافحة العمى، وهي مؤسسة أمريكية غير ربحية، إلى أن "الآلاف من التجارب السريرية الواعدة التي كانت تجرى قبل تفشي الجائحة قد تعطلت أو حتى توقفت". وفي وقت سابق من هذا العام، كانت لا تزال هناك ألف تجربة معلقة، "مع تركيز نحو 30 في المائة من التي تعد محورية على السرطان، و13 في المائة على أمراض القلب والأوعية الدموية، و13 في المائة أخرى على المشكلات التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي". وتضيف المؤسسة أن النتيجة النهائية من المرجح أن ترفع "الإصابات غير الفيروسية" على رأس حصيلة كوفيد -19 المحددة.

هذا أمر مأساوي. ويثير سؤالين مهمين، أولا، عندما ينظر مؤرخو المستقبل إلى الوراء في العامين الاستثنائيين الماضيين، كيف ستقارن التكاليف غير المباشرة الثانوية ونصف المخفية لكوفيد -19 بالتأثيرات المباشرة للمرض؟ ثانيا، هل هناك أي طريقة لإعادة بدء كل هذا البحث المنحرف عن مساره عندما يخف كوفيد -19، بحيث يمكن العمل بأقصى ما يمكن لتخفيف حدة هذه الخسائر طويلة المدى؟

من المستحيل الإجابة عن السؤال الأول دون الحصول على إجابة السؤال الثاني، وهنا تبدو النظرة غير مؤكدة. في بعض النواحي، من المفترض أن تجعلنا الجائحة نشعر جميعا بمزيد من التفاؤل بشأن المستقبل طويل الأجل للبحوث الطبية. يشير تقرير صادر عن معهد ميلكن، وهو مؤسسة فكرية اقتصادية مستقلة، إلى أن الجانب المشرق من الأزمة هو أن "كثيرا من الإجراءات الإيجابية والمبتكرة اتخذها الأشخاص في مجتمع الابتكار الطبي الحيوي، ومن المهم أن نميز هذا التقدم ونعترف به ونبني عليه".

من الجدير بالذكر، أن اللقاحات تم تطويرها بسرعة غير مسبوقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام العلماء للمنصات الرقمية للتعاون مع بعضهم بعضا بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل. في الوقت نفسه، عملت الشركات مع الحكومات - وتلقت مبالغ كبيرة من المال. يشير معهد ميلكن إلى أنه إذا كان من الممكن تكرار هذا النموذج في مجالات أخرى من الطب، فمن شبه المؤكد أنه سيحقق نتائج مذهلة بالقدر نفسه.

الكلمة الحاسمة هنا، "إذا". تتمثل إحدى العوائق التي تحول دون تكرار هذا النموذج في أن هناك إحساسا أقل بالإلحاح بشأن المشكلات الطبية مثل العمى. والآخر هو التمويل، على الرغم من در كثير من الأموال لمعارك الجائحة، إلا أن بعض مجالات البحوث الطبية الحيوية مثل سرطان البنكرياس كانت تكافح من أجل الموارد حتى قبل الجائحة ومن المرجح أن تستمر على هذا النحو.

ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الميزانيات الحكومية مقيدة - ومن المحتمل أن يزداد ذلك مع ازدياد ضغوط الديون. ولكن السبب أن التمويل الخاص للأبحاث غير متساو. ترمي شركات رأس المال الاستثماري ذات الجيوب العميقة الأموال في المشاريع التي من المحتمل أن تنجح، لكنها في الأغلب ما تحجم عن تمويل التجارب في مراحلها المبكرة. وكذلك الحال بالنسبة إلى شركات الأدوية الراسخة، إذا كانت المشكلات الطبية تؤثر في عدد قليل فقط من الأشخاص.

"نحن نطلق على هذا وادي الموت"، حسبما تقول كارين بيترو، الخبيرة المالية التي كتبت تقرير مؤسسة مكافحة العمى والمنخرطة بعمق في جمع الأموال من أجل الأبحاث الطبية، لأسباب ليس أقلها أنها عمياء. تكمن المشكلة في أنه بينما يجمع العلماء في كثير من الأحيان ما يكفي من أموال القطاع العام لإجراء دراسات تقدم أولية، إلا أنهم يكافحون للحصول على المال لتطويرها - حتى تثبت مفاهيمهم. تقول بيترو، "هذا هو السبب في أنك تقرأ عناوين الأخبار حول الأبحاث المتقدمة، ولكن بعد ذلك لا يأتي أي شيء منها".

وتريد بيترو أن تجد حلا لـ"وادي الموت"، لذا قدمت مقترحا للحكومة الأمريكية لإصدار ما قيمته 30 مليار دولار من "السندات الحيوية" التي سيتم بيعها إلى مستثمرين من القطاع الخاص، مع التزام الحكومة والمنظمات الخيرية بتحمل الجزء الأول من أي خسائر إذا حدث خطأ ما.

يدعم هذا النوع من مفهوم "التمويل المختلط" نوع الأدوات الموجودة في الإسكان الأمريكي "حيث تضمن الشركات العملاقة مثل فاني ماي السندات أيضا". لكن بيترو تجادل بأنه في الواقع أكثر ملاءمة كمصدر تمويل للبحوث الطبية، وفي وقت لاحق من هذا الشهر من المحتمل أن تتم مناقشة مشروع قانون من الحزبين يطرح هذه الفكرة في لجنة في الكونجرس.

قد يبدو تفكيرها منطقيا، لكن ليس من الواضح على الإطلاق أن مشروع القانون سينجح. إحدى المشكلات أن الكونجرس منشغل بالمعارك السياسية الأخرى ويميل "التمويل المختلط" إلى أن يبدو مملا للناخبين. والمشكلة الأخرى أن السياسيين والمواطنين على حد سواء لديهم فترات اهتمام قصيرة. عندما تندلع كارثة مثل كوفيد - 19، من السهل حشد الدعم للبحوث الطبية، لكن الأزمة بطيئة الحركة حول السرطان أو العمى توجد دراما أقل. لا يرى ضحايا الفشل في اتخاذ إجراء.

ولكن هذا ليس سببا لتجاهلهم بينما نأمل تلاشي تهديد الجائحة. لقد أظهر لماذا العلم مهما، وما الذي يمكن فعله عندما يتم العثور على تمويل لأفكار جريئة. يجب الآن تكرار هذا الدرس بكل معنى الكلمة.