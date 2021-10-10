التعافي الاقتصادي بعد الجائحة أكثر تعقيدا مما يبدو

ألقى التقلب وانعدام الأمان بموجة من الكآبة على الأسواق العالمية منذ أن بلغ مؤشر "أس آند بي 500 "ذروته في 2 أيلول (سبتمبر). وهذا أمر مبرر. كانت استراتيجية حافة الهاوية في كابيتول هيل حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة مرة أخرى أمرا مرعبا، كما أن تمديد حد الدين الجديد، مهما كان موضع ترحيب، لا يلغي تماما مخاطر التخلف عن السداد في المستقبل من قبل الحكومة الفيدرالية.

إن خطر العدوى العالمية من شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "إيفرجراند" أمر لا يمكن تجاهله. علاوة على ذلك، فإن المد والجزر المتعلقين بأخبار الجائحة ما زالا غير قابلين للتوقع على نحو مقلق. ومن ثم هناك خطر عودة التضخم المصحوب بالركود.

انقطاع التيار الكهربائي، واضطراب سلسلة التوريد، والنقص في المتاجر، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص اليد العاملة، والديون المتراكمة - الأخبار السيئة تتراكم. وفي الوقت نفسه، نم الخطاب الأخير لجريمي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن تلميح إلى الشك في أن الارتفاع التضخمي الحالي قد يكون أقل انتقالية مما اعتقده محافظو البنوك المركزية في العالم في البداية.

إن بعض هذه المخاوف مبالغ فيها بلا شك. فبغض النظر عن رغبة الجمهوريين في استخدام سقف الدين لتدمير إدارة بايدن وتخريب خططها للإنفاق، سيفكرون بالتأكيد مرتين في مسألة إغراق سوق الخزانة الأمريكية، والتسبب في ركود خطير محتمل وتسليم مكانة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية البارزة في العالم للصينيين. من المؤكد أن أفضل افتراض عملي هو أن تنازل الأسبوع الماضي من قبل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل سيكون محطة على طريق التوصل إلى صفقة عملية.

ومهما كانت تداعيات شركة "إيفرجراند" في أسواق السندات والائتمان، لا تزال السلطات الصينية تملك القدرة المالية على ثبيت نظامها المالي. أما بالنسبة إلى جميع حالات النقص هذه، في اقتصاد السوق يمكن الاعتماد عليها لحل نفسها في النهاية، على الرغم من وجود مجال للجدل حول التكلفة التضخمية المحتملة لذلك.

تكمن الصعوبة وسط كل هذه الشكوك في الفهم الدقيق لمكاننا في دورة اختطفها كوفيد -19. فمنذ اهتزاز السوق في آذار (مارس) العام الماضي، نجح صانعو السياسات بهندسة انتعاش اقتصادي عالمي. وما يثير الحيرة الآن هو أن الضغط التضخمي ينشأ في وقت مبكر أكثر من المعتاد في فترة انتعاش. ويتعلق هذا بشكل كبير بالضرر الذي حل على جانب العرض من الاقتصاد بسبب الجائحة. والجانب المقلق هو أن السياسة النقدية شديدة الليونة مصحوبة الآن بالرواتب المرتفعة.

تستند قضية التفاؤل الاقتصادي إلى حد كبير على المدخرات المكبوتة وإمكانات الإنفاق في القطاع الخاص. يعود جزء كبير من هذه المدخرات في القطاع العائلي إلى الأشخاص الأكثر ثراء، الذي يكون ميلهم للإنفاق أقل من ميل بقية السكان. ومع ذلك يقدر هاري كولفين من شركة "لونغ فيو إيكونميكس" أن الأسر الأمريكية تملك 3.3 تريليون دولار نقدا في الحسابات المصرفية أكثر مما كان سيكون لديها لو لم تكن هناك جائحة. يبدو هذا كأنه فائض قابل للإنفاق بشكل بارز.

إن وضع قطاع الشركات أكثر تعقيدا. حيث ارتفعت ديون الشركات الأمريكية غير المالية من 42.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تموز (يوليو) من 2007 إلى 52.3 في المائة في تموز (يوليو) من 2020. وانخفضت منذ ذلك الحين إلى 49.3 في المائة في نيسان (أبريل) من هذا العام. لكن كولفين يشير إلى أن النقد وما يعادله في ميزانيات الشركات الأمريكية قد زاد بما يقرب من تريليون دولار منذ بداية الجائحة. لذلك لا يوجد نقص في السيولة في القطاع مهما كان الشكل العام للميزانية العمومية.

يحتاج القطاع العائلي والشركات الآن إلى امتلاك الثقة لإطلاق هذا الطلب المكبوت على الاستهلاك والاستثمار. وفي الوقت نفسه نعلم جميعنا أنه لمساعدة الحكومات على تحقيق أهدافها المناخية، سيترتب على الشركات حول العالم أن تصلح جزءا كبيرا من مخزون رأس المال العالمي.

يشير ذلك إلى أن التعافي ما بعد كوفيد ينبغي ألا يكون قصير الأجل، لاسيما بالنظر إلى أن قدرة البنوك المركزية على تشديد السياسة مقيدة بشدة بسبب التراكم الهائل للديون منذ الأزمة المالية. لن يرغب أي مسؤول بنك مركزي في إلقاء اللوم عليه في قلب التعافي قبل الأوان إلى ركود.