البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 في المائة في أغسطس .

وظل التضخم في نطاق خمسة إلى تسعة في المائة التي يستهدفها البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر لتحديد أسعار الفائدة.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة "جاء التضخم الشهري أعلى من توقعاتنا. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قفزة في أسعار الخضروات واللحوم. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء 3.5 في المائة على أساس شهري"، بحسب "رويترز" .

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 16 سبتمبر قائلا إن الأوضاع المالية العالمية ما زالت "ملائمة".

كما رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية للأسعار يوم الجمعة.

وارتفع التضخم الأساسي إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر من 4.5 في المائة في أغسطس . ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية. .