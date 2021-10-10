الأسهم السعودية توقف سلسلة المكاسب وتغلق على تراجع 25 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد في المنطقة الحمراء وذلك بعد أربع جلسات من المكاسب، واتسمت جلسة اليوم بالتذبذب المرتفع حيث سجل السوق مكاسب تجاوزت 80 نقطة خلال مطلع التعاملات قبل أن يفقدها ويتحول للمنقطة الحمرا بأكثر من 85 نقطة عند مستوى 11500 نقطة ليقلص السوق بعد ذلك من خسائره عند الإغلاق.



وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11566 نقطة متراجعا بـ 25 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.5 مليار ريال، وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي وسابك وكذلك كيان، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 205.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة بلغت 342.9 ألف صفقة.

ويأتي تراجع السوق بضغط من هبوط أسهم البنك السعودي الفرنسي 2 في المائة، ايضا تراجعت أسهم بنك ساب وكذلك "اس تي سي" بنسب تراوحت ما بين 1.9 و1.3 في المائة.

قابل ذلك ارتفاع أسهم مصرف الراجحي 2.9 في المائة، هي الجلسة السابعة من المكاسب ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ ابريل 2006، ايضا صعد سهم سابك بـ 1.3 في المائة.

وأعلنت اليوم شركة المراعي عن نتائج اعمالها للربع الثالث، حيث تراجعت الأرباح الصافية بنحو 34 في المائة لتبلغ 409.1 مليون ريال، وتراجع سهم الشركة بأكثر من 2 في المائة، فيما اثرت نتائج الشركة على تداولات صافولا وبن داوود وكذلك العثيم والتي هبطت بنسب 1 و1.9 في المائة.

أيضا أعلنت المتقدمة عن نتائج اعمالها للربع الثالث، والتي قفزت بأكبر من 39 في المائة عند 218 مليون ريال، بينما سجل السهم مكاسب طفيفة بواقع 0.1 في المائة

من جهة أخرى، أعلنت شركة جي آي بي كابيتال مدير سجل اكتتاب المؤسسات الخاص بطرح "العربية للتعهدات الفنية" عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 90 - 100 ريال سعودي للسهم الواحد.



إلى ذلك، صعدت أسهم 27 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها وحدات أسهم كيمانول 3.2 في المائة بدعم من إعلان الشركة عن تحقيقها أرباح للربع الثالث بلغ 74.1 مليون مقارنة بصافي خسارة 202 مليون ريال.

بينما نجد ارتفاع بأكثر من 2 في المائة طالت أسهم الراجحي والخزف والحمادي وينساب وكذلك جبسكو.

في المقابل، تراجعت أسهم 172 شركة، تصدرها أسهم نسيج المتراجعة 9.7 في المائة وهي الجلسة الثانية التي يشهد فيها السهم تراجع حاد، وسط تداولات مكثفة على السهم، كذلك هبطت أسهم الأسماك 6.1 في المائة.

بينما نجد تراجع بأكثر من 5 في المائة طالت 9 أسهم وهي (الوطنية وتكوين وعناية وريدان والمصافي والخليجية العامة وكل من نماء والخليج للتدريب وكذلك سيسكو).