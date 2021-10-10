وزير: بريطانيا تعمل على دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج اليوم الأحد إن بلاده تعمل على إيجاد سبل لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تضررت من الارتفاع الكبير لأسعار الغاز، ووصف الموقف بأنه حرج لكنه أحجم عن الكشف عن طبيعة الإجراءات محل البحث.

وقال منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى إنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج إذا لم تفعل الحكومة شيئا بشأن أسعار الطاقة.

وقال كوارتينج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عند سؤاله عن إغلاق محتمل لمصانع "الوضع حرج كما هو واضح"، بحسب "رويترز" .

وفي مقابلة منفصلة مع سكاي نيوز قال "لدينا أسعار غاز مرتفعة جدا جدا وأسعار كهرباء مرتفعة للغاية، ندعم بالفعل الصناعات، نبحث في سبل يمكننا بها أن نساعد الصناعة".

وأشار إلى أنه يعمل على الأمر مع وزير المالية ريشي سوناك.

وزادت أسعار الغاز 400 في المائة هذا العام في أوروبا لأسباب منها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا.