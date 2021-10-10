تحت اسم "نيوليب" .. "الحلول الرقمية العالمية" تطلق هويتها التجارية في السوق السعودية

أعلنت شركة الحلول الرقمية العالمية المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي إطلاق خدماتها وهويتها التجارية تحت اسم نيوليب "neoleap" والذي يعكس أهدافها بأن تكون الرائدة في الخدمات المالية الرقمية وتشكل مستقبل المدفوعات في المملكة والتي تسهم في تعزيز الشمول المالي الرقمي في السوق السعودي بجميع مكوناته من الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وقال عادل الراجحي الرئيس التنفيذي أن الشركة ستقدم عبر منتجاتها الرقمية خدمات المدفوعات وتوفير حلول تقنية مالية للأفراد والمؤسسات لتساهم بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو التحول الرقمي في المملكة والمساهمة في تطويره على الصعيد المحلي الدولي.

وأوضح أن "نيوليب" بصدد إطلاق مجموعة من الخدمات أهمها المحفظة الرقمية والسوق الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية ونقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني.

وتهدف الشركة لإنشاء منظومة قطاع تقني مالي مبتكرة تسهل التعاملات المالية وتحقق الريادة التقنية والتميز التشغيلي كشريك موثوق للمؤسسات المالية والتجارية والأفراد لتسهم في تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى الوصول لمجتمع غير نقدي.

وتوفر "نيوليب" حلولا أكثر سهولة لعمليات الدفع داخل المتاجر وعبر الإنترنت للمؤسسات في جميع القطاعات لتكون الاختيار الأول للبنوك والمؤسسات المالية وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات المالية وتسهيل إدارة الأموال عن طريق تعزيز نشر ثقافة التقنية المالية.

وبهذه الخطوة الطموحة تساهم الشركة عبر أهدافها ومنتجاتها في التطور الرقمي الذي تشهده المملكة تماشيا مع رؤية 2030 وفي تحسين جودة الحياة وبيئة الابتكار والوصول لمجتمع غير نقدي.