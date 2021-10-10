بنك الرياض يحصد جائزتي آسيا موني للتميز كأفضل بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وفي المملكة لعام 2021

توج بنك الرياض وفي إنجاز تقديري جديد بجائزتي أفضل بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وفي السعودية لـ 2021 ضمن الجوائز السنوية للتميز لمجلة آسياموني العالمية والتي تعتبر إحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في تقديم تقارير وتحليلات عن الأسواق المالية والاستثمارية لمصدري رأس المال والمقترضين والمستثمرين.

ويأتي حصول بنك الرياض على هذه الجائزين واختياره من قبل لجنة محكمي الجائزة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين والاستشاريين المستقلين وبناء على سلسلة من معايير التقييم الموضوعية والمحددة لقياس أداء الجهات المرشحة لفرع الجائزة تأكيدا على الإنجازات والتطورات النوعية التي يواصل البنك تسجيلها في مجال دعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما يقدمه من حلول نوعية أمام أصحابها لتمكينهم من الارتقاء بنشاطات منشآتهم ورفع كفاءتها الإنتاجية والدفع بقدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي حيث أظهر البنك تفوقًا ملحوظًا فيما يتبعه من نهج ويعتمده من آليات عملية ضمن هذا السياق وذلك انسجاما مع توجهات رؤية 2030 التي تضع هذا القطاع على رأس أولوياتها إدراكًا لما لها من أثر اجتماعيا واقتصاديا.

الجدير بالذكر أن بنك الرياض يتبنى استراتيجية بعيدة المدى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحرص وبشكل دائم على إخضاعها لعملية التقييم الدوري بما يكفل تطويرها لخدمة تطلعات أصحاب تلك المنشآت ويحفز من كفاءتها وقدراتها التنافسية في الوقت الذي حافظ فيه البنك خلال هذا العام على تصدّره وللعام الرابع على التوالي لقائمة أكثر الجهات دعما وتمكينا للمنشآت بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستحواذه على المرتبة الأولى من حيث عدد الجهات الممولة حيث تولى بنك الرياض تمويل ما نسبته 42% من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الممولة عبر البنوك تحت مظلة برنامج كفالة خلال 2020 مما جعله يحصل وعن جدارة على جائزة الأداء المتميز خلال 2020 والأول في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع "برنامج كفالة" للسنة الثانية على التوالي وجائزة أفضل بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ 2021 ضمن الجوائز السنوية للتميز لمجلة يوروموني العالمية وللسنة الثانية على التوالي والتي تعتبر إحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية.

ويقدم بنك الرياض لعملائه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الـ IFC منصة تحتوي على دليل شامل وموسع تمدهم بنماذج وبرمجيات وبحوث ومصادر معلومات عديدة ومتنوعة وتمارين تقييم ذاتي وأسئلة مفيدة بهدف صقل المهارات الإدارية والتسويقية والمالية لملاك وإداريي تلك المنشآت لضمان استمرارية أعمالها وتطويرها وتمكينها من المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني وتحقيق أحد أهم أهداف ومرتكزات رؤية 2030 كما يقدم كافة خدماته عبر فروع متخصصة تتواجد حول المملكة وخارجها كفرع لندن وهيوستن وسنغافورة وتدار بواسطة كوادر مهنية متخصصة ذات كفاءات عالية.