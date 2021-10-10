سد الفجوات في معدلات التطعيم ضد كورونا «1من 3»

يشكل التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد - 19 عاملا بالغ الأهمية في تحقيق التنمية، حيث يواجه العالم حاليا زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وارتفاع معدلات الوفيات، وما يتصل بذلك من انتكاسات في عملية التنمية. ويبدو أن حملات التطعيم هي أفضل استثمار إنمائي منفرد لمواجهة هذه الأزمة، وهو أمر يمكن تحقيقه، لكن يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.وأخيرا، أصدر زعماء فرقة العمل متعددة الأطراف المعنية بتوفير لقاحات كوفيد - 19 بيانهم المشترك الرابع، ويجمع معا جهود نجوزي أوكونجو إيويالا؛ المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وكريستالينا جورجييفا؛ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وتيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتنا الأربع. وحثثنا معا على إحراز مزيد من التقدم في توفير اللقاحات في الدول النامية، ولاسيما في إفريقيا، ودعونا إلى اتخاذ إجراءات محددة من جانب الحكومات وشركات تصنيع اللقاحات.تقوم فرقة العمل بتتبع ورصد الفجوات الحالية في التمويل والإنتاج والتسليم والتجارة وسلاسل الإمداد والتوزيع على مستوى الدول، لمساندة إيجاد حلول أسرع وأكثر توجيها. وتظهر بياناتنا، المتاحة للجمهور على موقع فرقة العمل على شبكة الإنترنت، أنه سيتم إنتاج مليارات من جرعات اللقاحات في الأشهر المتبقية من 2021 وحده؛ ما يعطي الأمل في إمكانية تقليص الفجوات القائمة في معدلات التطعيم بشكل جوهري، لكن ذلك مرهون بتحركنا الآن.ووفقا للتقديرات الحالية، فإن الدول النامية بحاجة إلى نحو ملياري جرعة أخرى لتحقيق الهدف المؤقت المتمثل في تطعيم 40 في المائة من سكانها بحلول نهاية 2021، ونحو أربعة مليارات جرعة أخرى لتطعيم 60 في المائة من سكانها بحلول منتصف 2022، ونحو خمسة مليارات جرعة أخرى لتطعيم 70 في المائة من سكانها بحلول هذا الوقت من العام المقبل. ومن الممكن أن تزداد هذه الاحتياجات من جرعات لقاحات كورونا، تبعا لكيفية تطور متحور دلتا، كما نشهد بالفعل في إفريقيا.إن معالجة مشكلة إمدادات اللقاحات يمكن أن تساعد على إنقاذ حياة ملايين آخرين، لكن ذلك لن يكون ممكنا إلا بالتعاون مع الاقتصادات المتقدمة التي اشترت بشكل مسبق جرعات فائضة، والدول التي تنتج اللقاحات، وشركات التصنيع.وفي اجتماعنا الأخير مع الشركات المصنعة، أشدنا ببراعة مخترعي اللقاحات ومطوريها وجهودهم في تصنيعها بكميات هائلة وأثنينا عليها. وطلبنا منهم أيضا إطلاعنا على تفاصيل أي شحنات محددة من اللقاحات حتى يتسنى للدول التحضير لتوزيعها على السكان بطريقة عادلة وفق الإجراءات الصحية المطلوبة... يتبع.