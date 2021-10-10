صناعة السفن العملاقة .. منافسة صينية كورية طاحنة في سوق استراتيجية

لمن ستكون الريادة على المستوى العالمي في تصميم وبناء السفن العملاقة؟ أو دعونا نصيغ السؤال بصورة أخرى، من الذي يتوقع أن يحمل كأس الفوز في المنافسة الطاحنة في تلك الصناعة الاستراتيجية، ليخرج من السباق بوصفه البلد المهيمن على صناعة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات الأمريكية؟ على أي حال قائمة المتنافسين صغيرة للغاية، أو بمعنى أدق إنها قائمة ثنائية تضم بلدين تجرى بينهما منافسة حادة لنيل المركز الأول، الصين وكوريا الجنوبية.

بصفة عامة يعد بناء السفن جزءا حيويا من اقتصادات الدول الآسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، حيث يعمل بها مئات الآلاف من الأشخاص، وفي كوريا الجنوبية تحديدا تعد صناعة السفن واحدة من الصناعات الرئيسة والاستراتيجية، إذ تمثل 7 في المائة من الصادرات وتستوعب 5 في المائة من إجمالي العمالة.

المسؤولون في الصين وكوريا الجنوبية يستشهدون بأحدث البيانات ليدعي كل طرف منهما أنه الفائز بأكبر عدد من الطلبات في هذه الصناعة "المليارية"، التي يتوقع أن تتعافى أسواقها وتصل إلى 161.83 مليار عام 2023.

المسؤولون الصينيون وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام شنوا حملة ترويجية مكثفة بشأن أداء صناعة السفن العملاقة لديهم، قائلين إنهم تلقوا وبمفردهم نصف جميع الطلبات خلال هذه الفترة، الحديث الصيني صدق عليه من منافسيهم الكوريين الجنوبيين، الذي أكدوا أن بكين نجحت في حجز مزيد من الطلبات خلال الجزء الأول من العام، لكنهم أكدوا أيضا أن الوضع اختلف في الأشهر الثلاثة التالية، وأنهم تقدموا على خصومهم، وبالطبع أكد الطرفان نجاحهما في تلبية توقعات العام كافة، بل وتجاوزها.

بيانات الرابطة الصينية لبناء السفن الوطنية تكشف أن طلبيات السفن الجديدة في الصين تمثل 51 في المائة من الحصة العالمية، وبلغ متوسط الطلبات الشهرية 6.37 مليون طن من الحمولة الساكنة (مقياس لمقدار الوزن الذي يمكن أن تحمله السفينة)، في حين نمت الطلبات في صناعة السفن الصينية 19 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، والأهم أن الصين تشهد ارتفاعا في طلبيات السفن عالية الجودة، ما يعزز ثقة الصناعة بذاتها، لما يعنيه ذلك من وجود ثقة عالمية بقدرات الصناعة الصينية وكفاءتها التكنولوجية

لكن بدءا من شهر تموز (يوليو) الماضي، فإن البيانات الصادرة من سيئول تشير إلى أن أحواض بناء السفن التابعة لها بدأت تتفوق على منافسيها الصينيين، إذ استحوذت كوريا الجنوبية على أكبر حصة من طلبات السفن العالمية الجديدة في يوليو الماضي بنسبة 45 في المائة أو 1.81 مليون طن إجمالي معوض (مؤشر لمقدار العمل الضروري لبناء سفينة معينة ويتم تحديده وفقا لنوع وحجم السفينة) من إجمالي 4.01 مليون طن على المستوى العالمي، وأن الصين تبعتها عن كثب بـ1.77 مليون طن إجمالي معوض أو 44 في المائة من السوق الدولية، بينما تخلفت اليابان كثيرا عن البلدين، ولم تزد حصتها على 10 في المائة من الطلبات

الدكتور جونسون كير، أستاذ الصناعات البحرية في جامعة سولنت يتوقع أن يحافظ الكوريون الجنوبيون على ريادتهم الحالية في صناعة السفن بسبب أدائهم القوي في صناعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وكذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا.

ويقول لـ"الاقتصادية": "فازت كوريا الجنوبية بـ 16 طلبية من أصل 16 طلبية جديدة لصناعة نقالات للغاز المسال الطبيعي تم تقديمها في النصف الأول من العام الجاري، وخلال ذات الفترة حصلت على 27 طلبية من أصل 31 طلبية جديدة لناقلات النفط أيضا".

ويضيف هذا الاعتراف العالمي بمكانة ومركزية كوريا الجنوبية في هذا التخصص، تواصل أيضا في النصف الثاني من العام وبشكل قوي، إذ فازت شركة "كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية" بـ 16 طلبا جديدا لبناء السفن منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، بما في ذلك 14 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، تقدر قيمتها بأكثر من 3.5 مليار دولار، كما قامت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة، وهي من أبرز الشركات العاملة في مجال بناء السفن بتأمين أربع طلبيات جديدة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في هذا الشهر.

لكن مقابل التفوق الكوري الجنوبي في صناعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط، يعد الصينيون أقوى في صناعة سفن الصب الجاف ذات العائد المنخفض، حيث تبلغ حصتهم 31 في المائة من إجمالي الطلبات مقابل 15 في المائة لمنافسيهم الكوريين، مع فهم البلدين لطبيعة المنافسة القائمة بينهما، فإن عمليات الاندماج الضخمة في أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية والصين تعمل على صياغة واقع جديد في هذا القطاع الصناعي، الذي يدعم صناعة الشحن العالمية.

وتوضح لـ"الاقتصادية" إليكس فيندلي، الخبيرة في مجال النقل البحري قائلة "بالإضافة إلى الحصة، التي تسيطر عليها شركات البلدين في السوق، فإنهما يحظيان دائما بدعم ثابت وقوي من البنوك الدائنة وأغلبها مملوكة للدولة، وقد قامت البنوك بإنقاذ شركات صناعة السفن مرارا وتكرارا، ولكن شركات صناعة السفن، سواء الكورية الجنوبية أو الصينية تتعرض منذ أعوام لضغوط شديدة لتحسين الأداء".

وتستدرك قائلة، "تتنافس الدولتان بشكل مباشر على بناء السفن العملاقة مثل ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وأسعار تلك السفن أعلى غالبا مرتين من السفن الأخرى، وتحقق هوامش ربح كبيرة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك من سبيل آخر غير اندماج أحواض بناء السفن، لضمان تعزيز القدرة الإنتاجية عبر خفض التكاليف وزيادة الأرباح".

لكن خطوة الاندماج، التي كانت ستصب بشكل كبير في مصلحة كوريا الجنوبية تلقت صفعة مؤلمة للغاية من الاتحاد الأوروبي قبل أيام. فقد امتنعت بروكسل عن منح موافقتها على اندماج شركة هيونداي للصناعات الثقيلة مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وهي العملية، التي استغرقت ثلاثة أعوام، إذ يخشى الاتحاد الأوروبي أن يعزز هذا الاندماج من القدرة الاحتكارية لصناعة بناء سفن الغاز الطبيعي المسال، من قبل الشركتين الكوريتين الرائدتين في بناء هذا النوع من السفن.

ولـ"الاقتصادية" يعلق المهندس الاستشاري جي.دي راسل من شركة كاميل ليرد لإصلاح وبناء السفن بالقول "في 2019 طلبت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة موافقة الاتحاد الأوروبي على الاستحواذ على شركة دايو، لأن الاتحاد الأوروبي يمتلك مفتاح العملية برمته، من حيث تأثير في السوق في المنطقة والحجم، وتقدمت كوريا الجنوبية بضمانات للأوروبيين بأن الكيان الجديد الناشئ عن عملية الاندماج، لن يضر بالمنافسة العادلة في السوق".

وأشار إلى أن شركة هيونداي قدمت ضمانات للاتحاد الأوروبي من قبيل تجميد تكلفة بناء سفن الغاز الطبيعي المسال خلال فترة زمنية معينة، والاستعداد لنقل بعض التكنولوجيا المتعلقة بهذا النوع من السفن إلى أوروبا إذا منحها الاتحاد الأوروبي موافقته، لكن من الواضح أن كل ذلك فشل الآن، وهذا سيؤثر بشدة في قدرة الكوريين الجنوبيين في تلك الصناعة على الأمد الطويل".

مع هذا تبدو سيئول عازمة على مواصلة تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع بناء السفن العملاقة، إذ وضعت أخيرا خطة جديدة تهدف لأن تهيمن على 75 في المائة من حصة السوق للسفن الصديقة للبيئة مع انبعاثات كربونية أقل أو معدومة بحلول 2030، خاصة مع تأكيد الرئيس الكوري أن صناعة السفن الكورية الجنوبية حققت في 2021 أكبر حجم طلبات في 13 عاما، مؤكدا أن أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية فازت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بطالبات شراء 329 سفينة أو 13.7 مليون طن متري، أي نحو ستة أضعاف الحمولة المتعاقد عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالطبع لا يتوقع أن يترك الصينيون تلك الكعكة الذهبية تفلت من بين أيديهم، لينفرد بها الكوريون الجنوبيون، أو يتوقفوا عن مواصلة جهودهم لاحتلال رأس قائمة مصنعي السفن العملاقة، فأبرز نقاط الضعف، التي تعرقل الشركات الصينية، وتبطئ منافستها للكوريين الجنوبيين تكمن في ارتفاع أسعار ألواح الصلب في الصين، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار خامات الحديد الأسترالية منذ النصف الثاني من 2020، إذ ارتفعت أسعار ألواح الصلب بنحو 35 في المائة، ما يؤثر في تكاليف بناء السفن، ويسبب خسارة للشركات، لأن تكاليف الألواح الفولاذية تحتل نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية.

لهذا يعلق المهندس الاستشاري جي.دي راسل لـ"الاقتصادية" قائلا: "عقود بناء السفن يتم تحديثها كل عدة أشهر، لذلك فإن أحواض بناء السفن لا يمكنها أن تتحمل ارتفاع التكاليف بشكل دائم، أو أن تتحمل بمفردها تلك الزيادة، فهذا يعني باختصار أن تبني السفن وتخسر المال في الوقت ذاته".

لكن عديدا من الخبراء في تلك الصناعة يشيرون إلى أن نقطة الضعف الحقيقية، التي تواجه الصينيين ربما تكمن فيما يمكن أن يطلق عليه التخصص، إذ لا يصب ذلك في مصلحة بكين على الأقل حاليا. فهناك أربعة أنواع رئيسة من السفن المدنية في الوقت الحالي، وكانت أحواض بناء السفن الصينية تبني سفن شحن كبيرة، وناقلات نفط، وبعض أحواض السفن الصينية قادرة على بناء حاويات كبيرة الحجم.

لكن هناك حوض بناء سفن واحد لدى الصين لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال، هذا النوع الأخير من السفن، إضافة إلى السفن السياحية الفاخرة هو جوهرة التاج في صناعة السفن العالمية، ويبدو أن الكوريين الجنوبيين قد قرأوا المشهد بصورة أفضل من منافسيهم، فعملوا على إثراء قدرتهم الصناعية في اتجاه دعم بناء السفن ذات القيمة العالية، لكن هذا لا ينفي أن المنافسة الشديدة في مجال صناعة بناء السفن حتى ولو أسفرت عن فوز كوريا الجنوبية بكأس البطولة، فإن زيادة الطلبات العالمية على السفن العملاقة في مرحلة ما بعد استئناف نشاط الأسواق العالمية بعد أشهر طوال من الإغلاق بسبب وباء كورونا، يعني أن الصين حتى إن لم تنل قصب السبق، لن تخرج خالية الوفاض، وستحصل على نصيب من الكعكة الإجمالية للصناعة يقارب نصيب الأسد الكوري.