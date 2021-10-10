قطاع لندن السكني يتغير .. تشويه التوقعات المفعمة بالتفاؤل

في 2014، شرعت مجموعة "جرينلاند" الصينية للتطوير العقاري في بناء أطول برج سكني في أوروبا الغربية.

يظهر مقطع فيديو على موقع الشركة التي تبلغ قيمتها تسعة مليارات دولار برج "سباير لندن" كأنه يبدو مكتملا، حيث يقف ككتلة متراصة من الزجاج المقوس ترتفع إلى نحو 235 مترا وتزاحم كناطحة سحاب يعلوها هرم وتهيمن على الأفق كله في منطقة كناري وارف في شرق لندن. ولكن بعد مضي سبعة أعوام، لا يزال البرج غير موجود.

وقال ديفيد ماكوك، رئيس التطوير السكني في وكالة العقارات "جونز آند كو"، التي يقع مقرها مقابل موقع البرج، "لقد وضعت جرينلاند السلالم للآلات الثقيلة وأرست الأسس. ولكن، بحسب ما أتذكر لم يكن هناك أي نشاط يذكر وليس باستطاعة أي أحد أن يخبرك بما يجري هناك".

"جرينلاند" شركة من بين مجموعة من شركات تطوير العقارات الصينية التي هرعت إلى لندن بعد الأزمة المالية، حيث ازدهرت سوق الإسكان وباتت العلاقات دافئة بين المملكة المتحدة والصين.

ولكن، كمثل عديد من المشاريع العقارية في لندن، فقد تعرضت خطط "جرينلاند" إلى مشكلة تباطؤ بيع الشقق السكنية الراقية وجائحة كوفيد - 19. وهناك مخاوف الآن من أن الإجراءات التنظيمية الصارمة في الصين قد تقضي على اهتمام هؤلاء المطورين بالعاصمة البريطانية.

يرزح المطورون الصينيون تحت ضغوط ما يسمى بـ"الخطوط الحمراء الثلاثة" - وهي قوانين جديدة صدرت من بكين تسعى إلى الحد من النفوذ المفرط في قطاع العقارات من خلال الحد من المبالغ التي يمكن للشركات اقتراضها.

شركة "إيفرجراند"، المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم ورمز الالتزامات الهائلة التي تراكمت عبر عقود من التحول الحضري في الصين، أثارت المخاوف عبر الأسواق العالمية حين فاتها موعد نهائي مهم يتعلق بديونها الخارجية. وفي الأسبوع الجاري، تخلفت أيضا شركة "فانتازيا" عن سداد مستحقات سنداتها الخارجية.

تم التواصل مع مستشار عقاري قريب من سوق التطوير في لندن في أعقاب أزمة "إيفرجراند" من قبل أحد المشرعين في المملكة المتحدة، كانت لديه مخاوف بشأن مخاطر تكرار الأزمة في لندن. وقال، "إن السؤال الكبير هو ما إذا كان الصينيون سيفرضون قيودا على الاستثمار في الخارج". وأضاف، "سينجم عن ذلك أزمة كبيرة جدا في المملكة المتحدة وأماكن أخرى".

بين 2013 و2018، ضخ المشترون من البر الرئيس للصين وهونج كونج ما يقرب من 3.5 مليار جنيه استرليني في لندن، وهو مبلغ يمثل تقريبا مجموع تدفق الاستثمار الخارجي كله إلى أراضي المدينة في 2017، وفقا لشركة "ريل كابيتال أناليتيكس".

لكن هذا الاستثمار قد انخفض بشكل حاد في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى نحو عشر ذلك المستوى، بينما لا تزال تحصل آلاف المنازل في لندن على تمويلها من الصين. لكن عديدا منها يقبع غير مكتمل البناء وغير مبيع.

وقامت شركة "كانتري جاردن"، وهي شركة مطورة مقرها غوانغدونغ والأكبر في الصين من حيث المبيعات، بشراء موقع في حي بوبلار، في شرق لندن، مقابل 80 مليون جنيه استرليني في 2018، وأعدت خططا لإنشاء تطوير عقاري بقيمة 400 مليون جنيه استرليني لما يقارب 800 منزل. ثم نصبت اللوحات الإعلانية التي تعد "بمجموعة حصرية من المنازل الفخمة" ولكن لم تعل فوق هذه الإعلانات أي منازل حتى الآن.

وقد دفعت أيضا شركة "آر أند إف بروبيرتيز"، وهي شركة تابعة لشركة "غوانغزو آر آند إف"، وشركة "سي سي لاند" المدرجة في هونج كونج التي تمتلك أيضا برج "تشيزغرايتر"، ما يقرب 500 مليون جنيه استرليني في 2017 مقابل شراء موقع في حي ناين إلمز، جنوب غرب لندن، الذي لا يزال غير مكتمل هو الآخر.

وقالت شركة "غوانغزو آر آند إف"، التي أعلنت ضخ تمويل بدعم من المساهمين الشهر الماضي، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إنها "فخورة" بالتقدم الذي أحرزته في عمليات البناء والمبيعات في ناين إلمز، ولكنها رفضت إعطاء أي تفاصيل عن عدد الشقق التي باعتها في المخطط. وفي حزيران (يونيو)، كانت الشركة قد انتهكت جميع "الخطوط الحمراء الثلاثة" التي فرضتها الصين، التي تغطي مقاييس مثل النقد والأسهم كنسبة مستحقة من الديون.

وقالت شركة "سي سي لاند": إن حملة بكين القمعية لن يكون لها أي تأثير في عمليات التطوير العقاري التابعة لها. وأضافت: "لسنا مثقلين بالديون ومشاريعنا ممولة تمويلا كاملا".

حتى دون تدخل بكين، واجه عديد من مطوري العقار الصينيين تحديات أصعب من المتوقع في لندن.

وقال رئيس شركة كبرى لبناء المنازل في لندن، إن معظم المطورين الصينيين الذين أتوا إلى المملكة المتحدة حققوا نتائج كارثية للغاية. وقال: "لقد دفعوا كثيرا جدا مقابل شراء الأرض، وعانوا تكاليف البناء الباهظة وعانوا كثيرا في المبيعات".

وهو واحد من عديد من المطورين في المملكة المتحدة الذين قالوا، إن نظراءهم الصينيين قد قاموا بالمزايدة بشكل شامل على مبيعات الأراضي بين 2013 و2018.

وقال آخر، "في تلك اللحظة من تاريخ السوق، إذا كنت في مواجهة أحد المطورين الصينين، فأنت تعلم تقريبا أنك حتما لن تفوز في المنافسة على الموقع".

لكن سوق الشقق في لندن قد هبطت منذ 2014، مدفوعة بفرض ضرائب جديدة على المشترين الأجانب وحالة من عدم اليقين التي أصلت لها ثلاثة انتخابات عامة واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتم حاليا بيع الشقق الراقية في معظم الأحياء في وسط لندن أقل بـ22 في المائة مما كانت عليه في صيف 2014، على الرغم من الارتفاع المتواضع في العام الماضي، وفقا لوكالة العقارات "سافيلز".

لقد أدى ذلك إلى تشويه التوقعات المفعمة بالتفاؤل التي اعتمد عليها المطورون في استثمارهم في الأراضي. حيث دفعت "جرينلاند"، التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، 84 مليون جنيه استرليني مقابل قطعة أرض في "كناري وارف" في 2014 وحددت قيمة برج "سباير" كاملا بمبلغ 800 مليون جنيه استرليني. لكن الشركة المطورة للعقار قد أوقفت العمل في المشروع في 2018، مشيرة إلى أن "القطاع السكني في لندن قد تغير بشكل كبير".

ومع تصاعد التحديات وهبوط أسعار الشقق، تراجعت الاستثمارات الصينية في مواقع التطوير والعقارات في لندن بشكل كبير. فالسؤال الملح الآن هو ليس ما إذا كان سيستمر الصينيون في القدوم، ولكن ما إذا كانوا سيغادرون جملة وتفصيلا.

أصرت شركة "جرينلاند" على عدم وجود خطط لها لبيع مشروع سباير لندن وأنها تعتزم "المضي قدما في تطويره كمشروع معلمي عالي الجودة - وذلك استجابة للطلب المستمر على المساكن في حي دوكلاندز في لندن".

لكن الشركة تدرس الانسحاب من مخططها الآخر في لندن، وهو مشروع سكني قائم على موقع لمصنع قديم للمشروبات في واندسوورث، جنوب غرب لندن. ووفقا لبعض الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الصفقة، فإن "جرينلاند" تجري محادثات مع "أربعة أو خمسة مزايدين محتملين" وهي تقترب من تبادل العقود مع واحد منهم لبيع جزء من الموقع الذي سيتم بناؤه لاحقا.

وقالت الشركة: إن أي عملية بيع ستعتمد "على ظروف السوق في لندن ومدى جودة العروض التي ستتلقاها".

قد تعتمد الشركة أيضا على الظروف البعيدة عنها خمسة آلاف ميل في بكين. فقد انتهكت "جرينلاند" اثنين من ثلاثة من "الخطوط الحمراء" المتعلقة بالإقراض، وفقا لبيانات صادرة عن معهد أبحاث "بيكي". حيث يتجاوز صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية حدا أقصى قدره 100 في المائة، في حين أن نسبة الالتزامات إلى الأصول، باستثناء المقبوضات المسبقة، مرتفعة للغاية أيضا عند 82 في المائة. وتنحسر قدرة المطورين الذين يتجاوزون المقاييس على تحمل أعباء ديون جديدة.

وقد أدت تدخلات الصين التشريعية السابقة إلى تواضع الطموحات الدولية لشركات مثل "إتش إن أيه داليان واندا".

وتمكنت شركتا "آر آند إف" و"سي سي لاند" فقط من شراء الموقع في ناين إلمز في 2017 وذلك بعد انسحاب شركة "داليان واندا" من المشروع. وتواجه الموجة التالية من المستثمرين الآن تحدياتها الخاصة.