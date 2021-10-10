مواكبة المذهب الاقتصادي الجديد

سيعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية الأسبوع الجاري. إنها فرصة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم، وكذلك للمؤسستين متعددتي الأطراف نفسيهما، لتقييم الاقتصاد العالمي ومقارنة وجهات النظر حول التحديات التي تواجهها السياسة الاقتصادية. وقد تكون حتى مناسبة لترتيب اتفاقيات سياسية.

لكنها أيضا وقت مناسب للمراقبين الخارجيين لتقييم الاتجاه السائد في تفكير السياسة الاقتصادية. حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي الرئيسة المنشورة حول الاجتماعات السنوية إلى ما يراه الصندوق مهما وكيفية تقييمه أكثر أسئلة السياسة إثارة للجدل، ويجمع ما تعتقده الحكومات الأعضاء المنضمة له أو إلى أي مدى يعتقد أنها ستسمح له بالمضي قدما فكريا.

إن هذه المستودعات لمذاهب السياسة الحالية مفيدة بشكل خاص عندما تتطور المذاهب نفسها سريعا. توجت تقارير العام الماضي ذروة التحول الذي كان يكتسب زخما لبعض الوقت، بعيدا عن أولوية الاندماج المالي الذي كان سائدا قبل عقد من الزمان وكان بمنزلة قطيعة نهائية مع التفكير التحرري لإجماع واشنطن القديم. كما كتبت آنذاك، الدولة تعود في السياسة الاقتصادية التقليدية، وكذلك شكل من أشكال التخطيط الاقتصادي. عندما أعيد قراءة مقابلتي مع جيتا جوبيناث، كبير الاقتصاديين في الصندوق، العام الماضي، أعتقد أن التحول في تفكير صندوق النقد الدولي كان ينذر بتجربة السياسة الأمريكية الضخمة المعروفة باسم "بايدنوميكس" (اقتصاد بايدن) ويضفي شرعية عليها.

إذن ما الذي يبشر به تحليل صندوق النقد الدولي لهذا العام؟

في وقت كتابتي لهذا المقال، تم إصدار فصلين تحليليين من كل من تقرير الاستقرار المالي العالمي وآفاق الاقتصاد العالمي (يتم حفظ الفصول الكمية الرئيسة التي تحتوي على الأرقام التي تتصدر العناوين الرئيسة للأسبوع المقبل). ويشير التقريران الأولان بوضوح إلى ما يثير قلق صانعي السياسة المالية حاليا، أحد الفصلين يدور حول العملات المشفرة، والآخر عن دور صناديق الاستثمار. ويقع الدليل في اسم التقرير الذي يأتيان منه، تم فحص كليهما على أنهما يشكلان مخاطر على الاستقرار المالي.

أنا مهتم بشكل خاص بالفصل الذي يتحدث عن العملات المشفرة، والذي يقدم لنا كلمة جديدة نحتاجها بشدة: التشفير، ما يعني "دولرة لكن بالعملات المشفرة"، حيث يتحول المستهلكون والشركات بعيدا عن العملة المحلية إلى أصول مشفرة لتنفيذ المعاملات المحلية. إن صندوق النقد الدولي محق في رؤية هذا كتهديد بالغ الأهمية بما يكفي لتخصيص فصل كامل له. وهو محق أيضا، بأن الطريقة الأفضل لتجنبه من خلال إدخال البنوك المركزية عملاتها الرقمية الخاصة (عملات البنوك المركزية الرقمية). وبينما يقدم الصندوق نصيحته بحذر (ويتركها لنهاية الفصل)، لا تخطئ، أن عملات البنوك المركزية الرقمية تتبع توجهات طبقة الموظفين.

أما بالنسبة لفصل الاستثمار، فيحمل الفصل بعض الحجج المهمة حول كيف يمكن لقطاع صناديق الاستثمار الأخضر أن يسهم في التحول المناخي على أفضل نحو، وهناك أدلة على أن المستثمرين في صناديق المناخ يهتمون بالمدى الطويل وأقل تقلبا من مستثمري الصناديق على إطلاقها. وهذا يجعل صندوق النقد الدولي يقترح أنه ينبغي مساعدة قطاع صناديق الاستثمار الأخضر على النمو من خلال تحسين المعلومات حول مؤهلات الاعتماد الخضراء للشركات، ومحاربة "الغسل الأخضر" وفي النهاية التنظيم لتوجيه المدخرات بشكل فعال إلى الصناديق الخضراء. إن كل هذا مثير للجدل، على أقل تقدير، وأنا أتطلع لرؤية ما يعتقده خبراء السوق (كنشرتنا الإخبارية Robert Armstrong’s Uhedged، التي ينبغي عليك الاشتراك بها).

يتناول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الجدل حول التضخم، حيث يجلس خبراء الصندوق الاقتصاديون بثبات في معسكر من يقولون إنه "أمر مؤقت". إنهم يقدرون أن التضخم في الدول الغنية، بلغ ذروته الآن وسيعود لهدف البنوك المركزية البالغ 2 في المائة بحلول منتصف العام المقبل. ومع ذلك، فإنهم يحذرون من أنه إذا أصبحت التوقعات الخاصة بالتضخم في المستقبل غير راسية، فقد يصبح التضخم فجأة أكثر قبحا. وينصحون بالتحلي بالصبر والاستعداد، لا تتشدد قبل الأوان وانظر في تحركات الأسعار على المدى القصير، لكن كن مستعدا للتصرف إذا أظهرت البيانات الموثوقة، أن التوقعات تتحرك بالفعل بعيدا جدا عن الهدف. قد يبدو هذا وكأنه نصيحة من شقين، لكن ما هو واضح أن صندوق النقد الدولي لا يشجع التشديد النقدي الوقائي.

وأخيرا، هناك فصل عن البحث والابتكار، سألخصه ببساطة باستخدام الجملة الافتتاحية من منشور مدونة صندوق النقد الدولي الموحد، "سيدفع الاستثمار العام في البحث الأساسي عن نفسه". مرة أخرى، لدى المذهب الجديد للسياسة الاقتصادية مساحة كبيرة لوجود دولة نشطة.

بالنسبة لأولئك الذين يتابعون الصندوق، قد لا تكون هذه المواقف الأربعة مفاجئة على الإطلاق. إنها جميعا مهمة بالقدر نفسه.