استعد للتقاعد حتى لا تصبح عجوزا مملا

في كل عمر، كنت أخطط إلى مرحلة حياتي التالية من خلال النظر إلى الرجال الذين يكبرونني ببضعة أعوام وأحاول ألا أصبح مثلهم. في العشرينيات من عمري، استمعت إلى رجال في الثلاثينيات من العمر يتحدثون عن الرهون العقارية وصعوبة العثور على بناة جيدين في لندن. في الثلاثينيات من عمري، شاهدت رجالا متوسطي الأداء يظنون أنهم عظماء لأن "بوجينز" (مصطلح بريطاني فكاهي مهين للتعيين في منصب بالتناوب بدلا من الجدارة)، تقاعد ومنحهم منصبا في السلطة - أو على الأقل عمودا في إحدى الصحف.

الآن أرى كبار الموظفين السابقين الساخطين في الـ60 والـ70 من العمر يتذمرون من عالم لم يعد بحاجة إليهم. تعود هذه الظاهرة إلى عهد الملك لير، لكنها وصلت بسرعة إلى نقطة الأزمة، نظرا للعدد المتزايد باستمرار من المتقاعدين، إضافة إلى الملايين الآخرين الذين استقالوا أثناء الوباء. بينما أتجه نحو التقاعد، أضع خططا للتعامل معه بشكل أفضل.

استمد عديد من الرجال المتقاعدين اليوم هويتهم من وضعهم الوظيفي. بمجرد أن يفقدوا ذلك، لم يتبق لهم سوى أن يصبحوا خطرا على بيئتهم.

قبل بضعة أعوام، عند تقاعد أحد الأصدقاء، هنأت زوجته على إقبال الضيوف الكبير، قلت إن زوجك كان محبوبا في العمل. لم تكترث وقالت، "طالما أنه لا يعتقد أنه يمكنه البدء في البقاء في المنزل وإضاعة وقتي". ولكن هذا بالضبط ما يميل الرجال المتقاعدون إلى القيام به. بعد عقود من معاملة أسرهم على أنهم أمر عرضي للحياة المهنية، فإنهم يدخلون أنفسهم في بيئة تعلمت القيام بواجباتها بسلاسة دونهم. ومن هنا تأتي مشكلة متلازمة الزوج المتقاعد، التي تم تحديدها لأول مرة بين الزوجات اليابانيات، وبعضهن يشير إلى أزواجهن باسم nure-ochiba "الأوراق المتساقطة الرطبة".

المفكر الإداري مانفريد كيتس دي فريس، يشرح في مقالته الأساسية 2003 عن متلازمة التقاعد، سبب صعوبة "القادة" (إضافة إلى عديد منهم ليسوا قادة تماما) في التخلي عنها. لقد استثمر هؤلاء الأشخاص حياتهم في العمل، متجاهلين العلاقات وأوقات الفراغ.

كتب كيتس دي فريس، "إن احتمال النزول من أعلى المراكز والتحول إلى شخص لا يحمل سوى القليل من الجاذبية بالنسبة إليهم". قد يكون النزول صعبا بشكل خاص بالنسبة إلى جيل اليوم من القادة السابقين الذكور لأنهم تمتعوا بمثل هذا الاستحقاق، المعاش التقاعدي المضمون، وسيارة الشركة، حتى بالنسبة إلى البعض، الحق في التحسس.

فجأة لم يعد يخافهم أحد. يقتبس كيتس دي فريس شكوى هاري ترومان من مغادرة البيت الأبيض، "قبل ساعتين كان بإمكاني أن أقول خمس كلمات وتنقل عني في 15 دقيقة في كل عاصمة من عواصم العالم. الآن يمكنني التحدث لمدة ساعتين ولن يأبه أحد ". يشعر الرجال المتقاعدون بالقلق من أن خلفاءهم سيتخلصون من عملهم، ويخشون الانتقام من الأعداء الذين صنعوهم في الطريق.

يلاحظ كيتس دي فريس أن كل هذا يحدث في مرحلة الحياة عندما يتدهور الجسد بشكل مذل، لذلك تعاني الضحية جرحين نرجسيين خطيرين في وقت واحد. كتب كيتس دي فريس، "الندم يحل محل الأحلام"، محذرا، "كبار السن يمكن أن يكونوا خطرين، في الأغلب ما لا يهتمون كثيرا بما يحدث للعالم بمجرد توقفهم عن إدارته".

أي رجل يتجه إلى معاش التقاعد يحتاج إلى إجراء فحص طبي. حاول أن تسأل نفسك، ما احتمال أن يكون كل تغيير منذ قمة تألقك إلى الأسوأ؟ ما احتمالات انهيار منظمتك القديمة بدونك؟ كم من الوقت تبقى للشاب الذي تحاضره مقارنة بك؟ إذا كنت تقوم بإسقاط أسماء الأشخاص المهمين الذين كنت تعرفهم في الثمانينيات، فهل سيتضاءل التأثير إذا كان عليك توضيح من هم؟ هل تقع ضحية مغالطة الأيام الخوالي؟ هل أصبحت عجوزا مملا؟

إذا كنت تحاول الحفاظ على صلة وثيقة بالموضوع من خلال أن تصبح مرشدا، فاسأل نفسك، هل يريد متدربك المحتمل أن يتم إرشاده؟ كم كان عمرك عندما سمعت لأول مرة عن الإنترنت وتغير المناخ والتنوع؟ في أي مرحلة من حياتك المهنية بدأت في تحديد أولوياتهم؟ بالنظر إلى أن الحياة مختلفة الآن، ما مدى فائدة نصيحتك؟

من الأفضل أن تستمتع بقوتك بينما لا تزال لديك. قدر أنك محظوظ بدلا من التذمر عن مدى انشغالك. اقبل أن خليفتك الذي من المرجح أن يتم اختياره من مجموعة مواهب أوسع مما كنت عليه، سيكون على الأرجح أفضل منك. تغلب على نفسك، لا أنت ولا زوالك الوشيك قضية كبيرة.

في غضون ذلك، استعد للتقاعد، الذي مثل الموت الأعظم سيأتي لا محالة، يمكن أن يحدث في صباح أحد الأيام عندما لا تتوقعه أبدا. خذ دروس ما قبل التقاعد، وإذا استطعت، غادر مكان العمل على مراحل. تطوع للأعمال الخيرية. بمجرد استبعادك، لا تتوقع أن تهتم مؤسستك السابقة قليلا بك. لا تحاول أن تصبح سائقا في المقعد الخلفي أو معلقا على الإنترنت دون أجر بدوام كامل. قد تستمتع أيضا بالتقاعد لأن المرحلة التالية - والأخيرة - من الحياة ستكون على الأرجح أسوأ.