اقتصاد الصين تحت تهديد الفقاعة العقارية

ما مدى خطورة التهديد، الذي قد يتعرض له الاقتصاد الصيني من الصعوبات التي تواجهها "إيفرجراند"، الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم، والآن شركة فانتازيا؟ الجواب ليس أن الصين ستواجه أزمة مالية مدمرة. إنه بالأحرى أن اعتماد الاقتصاد على الطلب من الاستثمار في العقارات يجب أن ينتهي. وسيفرض ذلك تصحيحا ضخما وسيصنع مشكلة كبيرة للسلطات: ما الذي يمكن أن يحل محل الاستثمار العقاري في إيجاد الطلب؟

من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، فإن الحقيقة الأكثر أهمية حول الاقتصاد الصيني مدخراته غير العادية. في 2010، بلغ إجمالي المدخرات الوطنية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ ذلك الحين، انخفض قليلا. لكن لا يزال يمثل 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. في حين أن مدخرات الأسر مرتفعة للغاية، حيث بلغ متوسطها 38 في المائة من الدخل المتاح بين 2010 و2019، إلا أنها تمثل أقل بقليل من نصف كل هذه المدخرات. يتكون الباقي بشكل رئيس من أرباح الشركات المحتجزة.

يجب أن يتطابق الاستثمار، إضافة إلى صافي الصادرات مع المدخرات عندما يعمل الاقتصاد قريبا من الناتج المحتمل، إذ لم يقع في ركود. منذ الأزمة المالية العالمية، صافي الصادرات يمثل حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي: لن يقبل العالم المزيد. بلغ متوسط إجمالي الاستثمار الثابت كما هو متوقع نحو 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2010 إلى 2019. والمثير للدهشة أن هذا كان أعلى بخمس نقاط مئوية مما كان عليه بين 2000 و2010. وفي الوقت نفسه، انخفض النمو بشكل كبير. ويشير هذا المزيج من الاستثمار المرتفع والنمو المنخفض إلى انخفاض كبير في عوائد الاستثمار (يظهر مباشرة في ارتفاع "نسبة رأس المال الإضافي إلى الإنتاج").

مع ذلك، هناك مشكلات أكبر مما يوحي به ذلك. إحداها أن الاستثمار المرتفع مرتبط بزيادات ضخمة في الديون، ولا سيما على الأسر وقطاع الشركات غير المالية: قفزت ديون الأسر من 26 إلى 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين الأرباع الأولى من 2010 و2021، أما ديون الشركات غير المالية فقفزت من 118 إلى 159 في المائة. المشكلة الأخرى أن جزءا كبيرا من هذا الاستثمار قد ضاع. تحدث شي جين بينج بنفسه عن الحاجة إلى التحول إلى "السعي وراء نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي وليس متضخما". يجب أن يكون هذا جزءا كبيرا مما كان يقصده.

يرتبط هذا المزيج من الاستثمار المرتفع وغير المنتج مع الديون المتصاعدة ارتباطا وثيقا بحجم قطاع العقارات ونموه السريع. تجادل ورقة بحثية أجراها كينيث روجوف ويوانتشين يانج في 2020، بأن قطاع العقارات في الصين أسهم بـ29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، كانت إسبانيا فقط قبل 2009 مطابقة لهذا المستوى، علاوة على ذلك، جاء نحو 80 في المائة من هذا التأثير من الاستثمار، بينما نحو ثلث الاستثمار الصيني المرتفع بشكل استثنائي كان في العقارات.

يظهر عدد من المؤشرات القوية أن هذا الاستثمار مدفوع بأسعار غير مستدامة ورفع مالي مفرط، ويوفر طاقة إنتاجية فائضة هائلة: معدلات السعر إلى الدخل في بكين وشنغهاي وشنتشن أعلى بكثير مما عليه في المدن الكبرى الأخرى حول العالم، وشكلت ثروة الإسكان 78 في المائة من جميع الأصول الصينية في 2017، مقابل 35 في المائة في الولايات المتحدة، ونسب ديون الأسر مماثلة لتلك الموجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع، ومعدلات الشغور وغيرها من مقاييس الطاقة الإنتاجية الفائضة مرتفعة، ووصلت معدلات ملكية المنازل إلى 93 في المائة في 2017. علاوة على ذلك، تكوين الأسرة آخذ في التباطؤ، وسكان الصين يشيخون، و60 في المائة منها متحضرة بالفعل، كل هذا يشير إلى أن الطفرة العقارية يجب أن تنتهي.

نظرا لأن الحكومة تسيطر على النظام المالي الصيني، يمكنها منع حدوث أزمة مالية. من المحتمل حدوث انخفاض كبير في أسعار المساكن وتأثير سلبي كبير في ثروة الأسرة وإنفاقها، ولكن يمكن تجنب ذلك. التهديد الأكثر احتمالا أن الاستثمار في العقارات سينهار. سيكون لهذا تأثير سلبي كبير في مالية الحكومة المحلية. ولكن، قبل كل شيء، سيترك فجوة كبيرة في الطلب. روجوف ويانج يجادلان بأن "انخفاضا بـ20 في المائة في النشاط العقاري يمكن أن يؤدي إلى انخفاض 5 إلى 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، حتى دون تضخيم من أزمة مصرفية، أو اعتبار أهمية العقارات كضمان". ويمكن أن يكون أسوأ.

بين 2012 و2019، أسهم الاستثمار بـ40 في المائة في نمو الطلب في الصين. إذا انخفض الاستثمار في العقارات بشكل حاد، فسوف يترك عجزا كبيرا، ولكن تحمل هذا التصحيح المؤلم سيكون مرغوبا في النهاية. يجب أن يحسن رفاهية السكان: في النهاية، بناء العقارات غير الضرورية إهدار للموارد. إن تباطؤ وتيرة الاستثمار العقاري الأخيرة سيكون نتيجة طبيعية لـ"الخطوط الحمراء الثلاثة" لمطوري العقارات، التي فرضتها الدولة العام الماضي: قيود صارمة على نسبة دين الشركة إلى الأصول ونسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسبة النقد إلى الدين قصير الأجل.

يجب أن تكون السياسة الرئيسة الآن تحويل الإنفاق نحو الاستهلاك، والابتعاد عن الاستثمار المسرف أكثر. وسيتطلب ذلك إعادة توزيع الدخل على الأسر، ولا سيما الأسر الفقيرة، فضلا عن زيادة الاستهلاك العام. مثل هذا التحول سيتناسب مع الهجوم الأخير على امتيازات الثروة الكبيرة. كما سيتطلب إصلاحات كبيرة، ولا سيما في مجال الضرائب وهيكل الإنفاق العام. إضافة إلى ذلك، يجب تحويل الاستثمار بعيدا عن العقارات نحو الانتقال بعيدا عن انبعاثات الكربون العالية. وسيتطلب ذلك تغييرات كبيرة في السياسة.

الأزمات أيضا فرص. تدرك الحكومة الصينية جيدا أن الطفرة الاستثمارية الهائلة في العقارات قد تجاوزت الحدود المعقولة. يحتاج الاقتصاد إلى محركات مختلفة للطلب، نظرا لأن البلاد لا تزال فقيرة نسبيا، فإن التباطؤ الاقتصادي الطويل، مثل اليابان، ليس ضروريا، خاصة عندما ينظر المرء إلى مجال تحسين جودة النمو، لكن النموذج القائم على الاستثمار المسرف وصل إلى نهايته، يجب استبداله.