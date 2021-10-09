أكد الدكتور فهد السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف، أن الملك عبدالعزيز ارتبط بالكتاب والقراءة منذ شبابه وارتباطا فعليا وصادقا وليس لمجرد الهواية أو الشكلية.
وقال السماري خلال ندوة الكتاب والنشر في استراتيجية الملك عبد العزيز البارحة، :" كانت الكتب المهداة تأتي للملك عبدالعزيز من كل أقطار العالم من أمريكا اللاتينية والعالم العربي والإسلامي وكان يقبلها ويطلع عليها".
وأشار إلى أن الكتاب كان هدفا استراتيجيا في نظرة الملك عبدالعزيز لكونه المفتاح الأهم لقراءة المستقبل وبالتالي صناعة نمائه ، وتسليح شبابه بشجاعة مصاعب الحياة الاجتماعية.
وزاد:"كان القراء على جمالهم يحاذون الملك عبدالعزيز وهو في مسيره للقراءة له فى شتى المجالات بدءا من الشرعية أثناء السفر وهذا دليل شغفه رحمه الله بالكتاب ".
وأبان أن الملك سلمان يوجه الدارة بإرسال نسخ من إصداراتها لأبناءه ثم يسألهم عن قراءتهم لها أولا بأول، وذلك مثلما كان الملك عبدالعزيز يسأل عن سير دراسة أبنائه في مدرسة الأمراء.
وأضاف:"أوامر الملك عبدالعزيز بطباعة الكتب ونشرها،ووقف المكتبات،من أهم العوامل في تعميق الكتاب في نسيج المجتمع السعودي".
السماري: الملك عبدالعزيز ارتبط بالكتاب والقراءة منذ شبابه
أكد الدكتور فهد السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف، أن الملك عبدالعزيز ارتبط بالكتاب والقراءة منذ شبابه وارتباطا فعليا وصادقا وليس لمجرد الهواية أو الشكلية.
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