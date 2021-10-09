السماري: الملك عبدالعزيز ارتبط بالكتاب والقراءة منذ شبابه

أكد الدكتور فهد السماري أمين عام ⁧‫دارة الملك عبدالعزيز المكلف، ‬⁩أن الملك عبدالعزيز ارتبط بالكتاب والقراءة منذ شبابه وارتباطا فعليا وصادقا وليس لمجرد الهواية أو الشكلية.

وقال السماري خلال ندوة الكتاب والنشر في استراتيجية الملك عبد العزيز البارحة، :" كانت الكتب المهداة تأتي للملك عبدالعزيز من كل أقطار العالم من أمريكا اللاتينية والعالم العربي والإسلامي وكان يقبلها ويطلع عليها".

وأشار إلى أن الكتاب كان هدفا استراتيجيا في نظرة ⁧‫الملك عبدالعزيز‬⁩ لكونه المفتاح الأهم لقراءة المستقبل وبالتالي صناعة نمائه ، وتسليح شبابه بشجاعة مصاعب الحياة الاجتماعية.

وزاد:"كان القراء على جمالهم يحاذون ⁧‫الملك عبدالعزيز‬⁩ وهو في مسيره للقراءة له فى شتى المجالات بدءا من الشرعية أثناء السفر وهذا دليل شغفه رحمه الله بالكتاب ".

وأبان أن الملك سلمان‬⁩ يوجه الدارة بإرسال نسخ من إصداراتها لأبناءه ثم يسألهم عن قراءتهم لها أولا بأول، وذلك مثلما كان ⁧‫الملك عبدالعزيز‬⁩ يسأل عن سير دراسة أبنائه في مدرسة الأمراء.

وأضاف:"أوامر ⁧‫الملك عبدالعزيز‬⁩ بطباعة الكتب ونشرها،ووقف المكتبات،من أهم العوامل في تعميق الكتاب في نسيج المجتمع السعودي".