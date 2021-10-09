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السماري: الملك عبدالعزيز ارتبط بالكتاب والقراءة منذ شبابه

السماري: الملك عبدالعزيز ارتبط بالكتاب والقراءة منذ شبابه

عبد السلام الثميري من الرياض

أكد الدكتور فهد السماري أمين عام ⁧‫دارة الملك عبدالعزيز المكلف، ‬⁩أن الملك عبدالعزيز ارتبط بالكتاب والقراءة منذ شبابه وارتباطا فعليا وصادقا وليس لمجرد الهواية أو الشكلية.
وقال السماري خلال ندوة الكتاب والنشر في استراتيجية الملك عبد العزيز البارحة،  :" كانت الكتب المهداة تأتي للملك عبدالعزيز من كل أقطار العالم من أمريكا اللاتينية والعالم العربي والإسلامي وكان يقبلها ويطلع عليها".
وأشار إلى أن الكتاب كان هدفا استراتيجيا في نظرة ⁧‫الملك عبدالعزيز‬⁩ لكونه المفتاح الأهم لقراءة المستقبل وبالتالي صناعة نمائه ، وتسليح شبابه بشجاعة مصاعب الحياة الاجتماعية.
وزاد:"كان القراء على جمالهم يحاذون ⁧‫الملك عبدالعزيز‬⁩ وهو في مسيره  للقراءة له فى شتى المجالات بدءا من الشرعية أثناء السفر وهذا دليل شغفه رحمه الله بالكتاب ".
وأبان أن الملك سلمان‬⁩  يوجه الدارة بإرسال نسخ من إصداراتها لأبناءه ثم يسألهم عن قراءتهم لها أولا بأول، وذلك مثلما كان ⁧‫الملك عبدالعزيز‬⁩ يسأل عن سير دراسة أبنائه في مدرسة الأمراء.
وأضاف:"أوامر ⁧‫الملك عبدالعزيز‬⁩  بطباعة الكتب ونشرها،ووقف المكتبات،من أهم العوامل في تعميق الكتاب في نسيج المجتمع السعودي".

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