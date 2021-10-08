الصين تأمر مناجمها بزيادة إنتاج الفحم إلى 98.4 مليون طن متري

أمرت الصين مناجم الفحم التابعة لها بزيادة الإنتاج في محاولة لتخفيف أزمة الطاقة، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتحقيق التوازن بين حاجتها إلى الكهرباء والجهود الرامية للمحافظة على البيئة.

وطلبت السلطات في منغوليا الداخلية، ثاني أكبر مقاطعة منتجة للفحم في الصين، من 72 منجما زيادة الانتاج إلى 98.4 مليون طن متري، وفقا لما ذكرته صحيفة سيكيوريتيز تايمز المملوكة للدولة وصحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال نقلا عن وثيقة من إدارة الطاقة في منغوليا الداخلية.

وذكرت وسائل الاعلام الحكومية بحسب "سي إن إن" أن الامر الذي تمت الموافقة عليه أمس نافذ المفعول على الفور.