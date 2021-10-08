مع انتظار بيانات الوظائف الأمريكية.. الذهب يزداد بريقا والبلاديوم يقفز 4%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار بشكل طفيف، في حين ركز المستثمرون على بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، والتي تعتبر مؤشرا رئيسيا على وتيرة تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1762.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1124 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة لتسجل 1762.60 دولار للأوقية. وتراجع الدولار مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن الأمر يحتاج لتقرير آخر جيد عن الوظائف لبدء خفض برنامج البنك المركزي الأمريكي لمشتريات السندات الشهرية الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع الفضة في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 22.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.6 في المائة إلى 1004.81 دولار وارتفع البلاديوم أربعة في المائة إلى 2038.12 دولار.