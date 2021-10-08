أسهم أوروبا تهبط مع تراجع شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إذ بدد انخفاض قطاع التكنولوجيا تأثير المكاسب في أسهم النفط والسيارات، في حين ظل المستثمرون على حذرهم قبل بيانات الوظائف الأمريكية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.9 بالمئة، في حين قفزت أسهم النفط والغاز 1.1 بالمئة جراء ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك في أن الحكومة الأمريكية ستسحب من احتياطياتها الاستراتيجية.

ومع ذلك كان المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية إذ أدى الارتياح حيال الرفع المؤقت لسقف الديون الأمريكية إلى تبديد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم، بحسب ما نشرت "رويترز".

وصعدت أسهم شركات السفر في المملكة المتحدة بما في ذلك آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وويتبريد ورايان إير بين 0.5 و2.9 بالمئة.

ومع ذلك تراجعت أسهم شركة السفر تي.يو.آي المدرجة في المملكة المتحدة 12.3 بالمئة.