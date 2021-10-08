"رويال ميل" تستحوذ على "ميد نايت صن" بـ 287 مليون دولار

وافقت شركة "رويال ميل" البريطانية لخدمات البريد على شراء شركة "ميد نايت صن ترانسبورتيشن" الكندية للنقل مقابل 360 مليون دولار كندي (287 مليون دولار أمريكي) لتوسيع نشاطها في أمريكا الشمالية.

وذكرت "رويال ميل" في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن صفقة الاستحواذ سوف تضيف إلى عائدات الشركة خلال العام المالي الجاري.

وسوف تعمل ميد نايت صن في إطار شركة جنرال لوجيستيكس سيستمز "جي.إل.إس" وهي ذراع الشحن الدولي التابع لشركة رويال ميل، لتصل خدماتها بذلك إلى كندا.

وحققت رويال ميل، التي أسسها الملك البريطاني هنري الثامن في القرن الـ16، نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة تقريبا، في ظل ازدهار عملية التسوق الإلكتروني حول العالم.

وارتفعت أسهم رويال ميل بنسبة 0.8 بالمئة إلى 416.9 بنس في بورصة لندن صباح اليوم الجمعة. وارتفعت قيمة السهم بنسبة 23 بالمئة خلال العام الجاري في ظل زيادة الطلب على خدمات التوصيل للمنازل.

وذكرت رويال ميل أنها تتوقع اتمام الصفقة بحلول أول ديسمبر المقبل بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.