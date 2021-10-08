أسعار النفط ترتفع بعد تحول بعض الصناعات عن استخدام الغاز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5 في المئة خلال الأسبوع نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط وسط شكوك في أن تسحب الحكومة الأمريكية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 82.88 دولار للبرميل صباح اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.3 في المئة إلى 79.32 دولار للبرميل، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال فيفيك دهار المحلل في كومنولث بنك في مذكرة "ارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنه ليس لديها خطة ‘في الوقت الراهن‘ للاستفادة من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية لتهدئة صعود أسعار النفط".

لكن مصدرا بوزارة الطاقة الأمريكية قال لرويترز إن منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي نشره مراسل لوكالة بلومبرج قال فيه إن الوزارة لا تفكر في السحب من الاحتياطي الاستراتيجي "في الوقت الراهن" غير دقيق مضيفا أن جميع "الأدوات مطروحة دائما على الطاولة" لمعالجة شح إمدادات الطاقة.