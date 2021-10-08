تراجع غير متوقع للصادرات الألمانية في أغسطس

قال مكتب الإحصاءات اليوم الجمعة إن حجم الصادرات الألمانية تراجع على نحو غير متوقع في أغسطس ،في حين زادت الواردات بأكثر من المتوقع.

وبحسب "رويترز" تراجعت الصادرات الألمانية بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالشهر السابق إلى 113 مليار يورو بانخفاض 1.2 بالمئة، مقابل توقعات خبراء اقتصاد بزيادتها 0.5 بالمئة.

وقفزت الواردات 3.5 بالمئة إلى 100.1 مليار يورو، وهو ما يقترب من مثلي معدل النمو المتوقع.