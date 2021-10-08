"ميرك" تعتزم استثمار 693 مليون دولار في كوريا الجنوبية حتى 2025

قالت مجموعة ميرك للتكنولوجيا ومقرها ألمانيا اليوم الجمعة إنها تعتزم استثمار حوالي 693 مليون دولار أمريكي في قطاع الالكترونيات بكوريا الجنوبية، بما في ذلك أشباه الموصلات، حتى عام 2025 .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يؤدي استثمار مجموعة ميرك إلى في تأمين سلسلة إمداد مستقرة من مواد أشباه الموصلات، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.

ودخلت الشركة الألمانية سوق كوريا الجنوبية في عام 1989 وتدير حاليًا 11 منشأة للأبحاث والإنتاج في جميع أنحاء البلاد، يعمل بها حوالي 1400 موظف.

وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي مون سونج ووك في بيان إن استثمار ميرك سيسمح للبلاد بتأمين سلسلة إمداد مستقرة (من مواد أشباه الموصلات)".

وتابع مون: "أن حكومة كوريا الجنوبية تبذل جهودا لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها من أشباه الموصلات من خلال توسيع مشاريع الأبحاث والتطوير وتخفيف اللوائح"، مضيفا أن ذلك "سيصبح استثمارا مربحا للجانبين".

وذكرت الوزراة أنها تعتزم تقديم أي دعم ضروري لميرك، بما في ذلك الحوافز الضريبية.