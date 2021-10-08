وزير الطاقة: رؤية 2030 حولت الخطط إلى منجزات .. وإرادة التغيير عالجت المتناقضات

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن المملكة تمر بسلسلة كبيرة من التحولات، بينها رؤية 2030 التي شملت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، "والتي بدأنا نجني ثمارها على أرض الواقع تحت قيادة فاعلة ومبادرة وممكنة تعمل لتحويل الخطط إلى منجزات ترى بالعين".جاء ذلك خلال احتفال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس، بالتحاق الدفعة الأولى من الطالبات للدراسة بمرحلة البكالوريوس، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.وقال وزير الطاقة، خلال كلمته "بعد مشيئة الله أسأل نفسي وأسأل من يسمعني، من مكننا أن نجتمع في هذه المناسبة في هذا المكان في هذا الوقت، إلا الرؤية، الرؤية هي الإرادة.. الرؤية أرادت التغيير فعالجت المتناقضات وانتصرت على التردد مع المحافظة على ثوابت الدولة وهوية المجتمع".وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "هذه الأمسية هي التي انتظرناها كثيرا ووعدنا بها كثيرا، تتحقق أمامكم ويراها ويفرح بها الجميع".وأوضح أن "الرؤية لم تطلق لتبقى على الأوراق ولا تصبح شعارا في ورقة، بل هدفها أنتم، ومصدر طاقتها أنتم. لو نطقت هذه الجدران لحيتكم وشكرت أسلافكم وأوصتكم بالعمل والشغف لمستقبل وطنكم، لذلك أنتم مستهدف هذه الجامعة حتى يكون لكم السبق الدائم والرهان الذي لا يخسر والجواد الذي لا يكبو، فلنحتفل جميعا بليلتكم هذه".وعن دراسته في الجامعة، قال وزير الطاقة، "في هذه الجامعة قضيت أجمل أيام شبابي، عرفت ممراتها وقاعاتها وغرف سكنها، واليوم، كما أني أفخر بأني أحد خريجيها، فإني أغبطكم بالدخول في غمار صناعة النساء والرجال.. في صناعة مستقبل أجمل لوطننا. هي ليست جامعة تعليمية، هي جامعة مجتمعية حوت التنوع في كل الثقافات المحلية في بلادنا".وتابع، "هي مكان تلتقي فيه جميع ثقافات ولهجاتنا المحلية وتاريخنا المحلي بأصنافه وشموليته كافة، كنا نجتمع في كل شيء، تعلمنا في هذه الجامعة إن لم تكن قادرا على أن تعمل بمفهوم العمل الجماعي، فأنت طالب غير مؤهل للبقاء في هذه الجامعة، لذلك خريجو جامعة البترول هم أكثر اقتداء في فهم العمل الجماعي والحرص عليه، بل أبدعوا في تنفيذه، ولكم في هذا شواهد".وأردف "رأيت أمثلة منها منذ قليل، وهي منتشرة في كل مكان، كم ألف مهندس أنتجته هذه الجامعة؟ وكم ألف خبير أنتجته هذه الجامعة؟ وسيأتي يوم بعدنا وسيأتي من يتحدث من هنا ويقول كم أنتجت هذه الجامعة من مهندسة؟ وكم أنتجت هذه الجامعة من خبيرة؟ وكم هو حجم مشاركتهم في تنمية وتنويع اقتصادنا؟ وكم بلغوا في أن يكونوا قدوة لغيرنا ممن سيأتي بعدهم. إن هذه هي المتوالية".وأكد وزير الطاقة أن "هذا البلد توالت عليه نجاحات، وتوالت عليه انتصارات، وتوالت عليه منجزات على عكس ما يحدث في بلاد غيرنا التي توالت عليها النكبات، وتوالت عليها المآسي وتوالى عليها الفشل بعد الفشل، فلم يبق لها غير أطلال ونحن هنا نرى جبلنا ونرى مبانينا ونرى ازدهارها، ونرى هذا الجبل الشامخ الذي كنا وما زلنا نتسلقه كل يوم حتى نصل لمعالي ما نتطلع إليه".وأشار إلى أن "هذا الجبل أراه خلفكم هو جبل، يعزز مفهوم إذا أردت أن ترقى فاصعد الجبل فلا نجاح بلا صعود وتعب وجهد ومثابرة، دون ذلك لن تكون ناجحا".يذكر أن الجامعة بدأت بالفعل بتنفيذ التحاق الطالبات للدراسة في مرحلة البكالوريوس في الفصل الدراسي الحالي، بعد أن كانت مقصورة على الطلاب، وهو ما يفتح آفاقا واسعة نحو تمكين المرأة السعودية ودعم مشاركتها في سباق التطور الحضاري الذي تخوضه المملكة على مختلف الأصعدة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.