«بركان» .. أخضر

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تألقه بـ"العلامة الكاملة" في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي على ضيفه الياباني بهدف على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة.ونجح البديل فراس البريكان في تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعد أن استغل كرة خاطئة من الدفاع الياباني، فانفرد بالحارس وترجمها داخل الخشبات الثلاث (71). ورفع الأخضر رصيده إلى تسع نقاط متخلفا عن أستراليا بفارق الأهداف، اليابان، عمان، والصين (ثلاث نقاط)، وفيتنام دون أي نقطة. وكانت الصين قد أحبطت فيتنام في الوقت القاتل 3 /2، فيما تغلبت أستراليا على عمان 3/1. وبفوزه على اليابان، يمتلك الأخضر سجلا مميزا على "الجوهرة المشعة"، حيث لم يسبق أن خسر أي مباراة لعبها عليها من أصل 11 مباراة خاضها عليها، حيث سبق أن لعب عشرة لقاءات، حقق فيها سبعة انتصارات على تيمور الشرقية 7 /0، الإمارات 2 /1، و3 /0، ماليزيا 2 /0، العراق 1 /0، واليابان 1 /0 وجميعها ضمن التصفيات المونديالية لنسخة 2018، وأخيرا مولدوفا 3/ 0 في مباراة ودية دولية، فيما تعادل مع أوروجواي 1/1، لبنان 1/1، وأستراليا 2/2.وفي المجموعة الأولى، واصلت إيران صدارتها للمجموعة بتسع نقاط، ثم كوريا الجنوبية (سبع نقاط)، الإمارات، لبنان، والعراق تواليا بـ(نقطتين)، وأخيرا سورية بنقطة وحيدة، حيث كسبت إيران مضيفتها الإمارات 1 /0، وفوز كوريا الجنوبية على سورية 2 /1، وتعادل العراق مع لبنان 0/0.