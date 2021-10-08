صندوق الاستثمارات العامة: الاستحواذ على نيوكاسل 100 %

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن مجموعة استثمارية تحت قيادته، استحوذت على نادي نيوكاسل الإنجليزي 100 في المائة، وقال في بيان له: "أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم شركة PCP Capital Partners وRB Sports & Media "المجموعة الاستثمارية"، عملية الاستحواذ 100 في المائة على Newcastle United Limited وNewcastle United Football Club "النادي" من شركة St. James Holdings Limited، بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ". ويعد إعلان أمس ختاما لعملية الاستحواذ على النادي، مساهما بذلك إلى تمكين المجموعة الاستثمارية من صياغة استراتيجية واضحة وطويلة المدى لنادي "نيوكاسل يونايتد"، ما يسهم في نجاح النادي في المستقبل. كما سيحظى النادي بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، حيث سيصبح ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة "نيوكاسل يونايتد"، وسيتم تعيين أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners عضوا في مجلس الإدارة، إضافة إلى جيمي روبن الذي سيمثل شركة RB Sports & Media.ويتماشى الاستحواذ مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرا في العالم، حيث تركز استراتيجيته على قطاعات رئيسة، بما فيها قطاعا الرياضة والترفيه، حيث سيسخر الصندوق إمكاناته وخبراته الاستثمارية للإسهام في نجاح النادي، مع الاستفادة من إمكانات النادي وتاريخه وإنجازاته، ما سيسهم في بناء فريق ناجح ينافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى.وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، "نسعد بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر بهذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر الأعوام، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي". وتتوجه المجموعة الاستثمارية بالشكر لـكل من "مايك آشلي" على التزامه بعملية البيع، إضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على مساهمته في العملية التنظيمية، التي أسهمت بنجاح في إتمام هذه الصفقة.