جماهير نيوكاسل .. تحتفل

استقبل مشجعو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خبر استحواذ صندوق الاستثمارات العامة بفرح عارم، حيث توافد آلاف من مشجعي النادي لمقره في نيوكاسل أبون تاين ‏شمال شرق إنجلترا، وأشعلوا محيطه بالاحتفالات فور إعلان نقل الملكية بترديد اسم السعودية، إضافة إلى بث أغان سعودية عبر مكبرات صوت ضخمة.كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتفالات، خاصة في بريطانيا والسعودية، وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق لحظة احتفال جماهير النادي الإنجليزي.من جهته، احتفى عدد من أساطير النادي، أبرزهم الأسطورة الإنجليزية ألان شيرر، إذ كتب في تغريدة له على حسابه الشخصي في "تويتر" أمس: "نعم، نستطيع أن نجرؤ على الأمل مجددا"، فيما أبدى لاعب الوسط الإنجليزي روب لي سعادته، وهو الذي قضى عشرة أعوام بقميص نيوكاسل، عبر تغريدة نشر فيها: "تم الاستحواذ" مرفقا صورة له بقميص نيوكاسل، عندما كان لاعبا إلى جانب ألان شيرر، فيما أبدى حارس المرمى الأيرلندي شاي جيفن، الذي مثل النادي من 1997 إلى 2009، سعادته بوضع رموز تعبيرية لقلبين باللونين الأبيض والأسود، وعلق "مر وقت طويل ونحن ننتظر، لكن أخيرا حصلت الجماهير على الذي تستحقه، ملاك يريدون أن يضعوا نيوكاسل في القمة مجددا، حيث ينتمي ولديهم الطموح لمقارعة الكبار. أوقات رائعة لجماهير التون البيضاء والسوداء".