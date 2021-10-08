استراتيجية جديدة تستهدف تلقيح 40 % من سكان العالم بحلول نهاية العام

أطلقت منظمة الصحة العالمية أمس، استراتيجية لأهداف التطعيم العالمي، التي حددت تلقيح 40 في المائة من سكان كل البلدان بحلول نهاية العام الجاري، و70 في المائة بحلول منتصف 2022.ودعا أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وتيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، البلدان ومصنعي اللقاحات إلى الوفاء بالتزاماتهم من دون تأخير، كما دعت المنظمة إلى تلقيح 10 في المائة من سكان كل الدول بحلول نهاية سبتمبر الماضي، لكن بحلول هذا التاريخ لم تتمكن 56 دولة من القيام بذلك، معظمها في الشرق الأوسط وإفريقيا.ويتطلب تلقيح 70 في المائة من سكان العالم أكثر من 11 مليار جرعة لقاح، وقد تم إعطاء نحو ستة مليارات جرعة في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية سبتمبر الماضي، من إنتاج عالمي يصل حاليا إلى 1.5 مليار جرعة شهريا.وفي فرنسا، قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة، في إفادة إعلامية بعد انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس، إن الوقت لم يحن بعد لرفع جميع القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن "أتال" القول إن الحكومة ستستمر في تخفيف القيود، كيفما ومتى يقول العلماء إنها "مسؤولة وليس لها مخاطر".من جانب آخر، يشعر المسؤولون الرومانيون حاليا بحالة من القلق من أن تكون المشاهد المتعلقة باكتظاظ المستشفيات بالمرضى في إيطاليا خلال الأسابيع الأولى من فترة تفشي وباء كورونا، قد تحولت إلى حقيقة حالية في بلادهم.وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إن سكان الدولة البالغ عددهم 19 مليون نسمة، هم ثاني أقل شعب حصولا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، في ظل ترددهم الدائم في الحصول على اللقاح، كما أنهم قد عانوا خلال الأسبوع الماضي أعلى نسبة وفيات في التكتل الأوروبي. ويتم يوميا تسجيل نحو 15 ألف حالة إصابة جديدة.ويبدو أن الوضع في إيطاليا يقترب مما كان عليه في العام الماضي، حيث تنتظر بالفعل طوابير من سيارات الإسعاف أمام المستشفيات لإنزال المرضى الذين يتم علاجهم فيما بعد في ممرات المستشفيات، أو يتعين عليهم التشارك في أقنعة الأكسجين التي قام الأطباء المرهقون بتوزيعها عليهم.ويقول فاليريو جورجيتا، الذي يرأس فريق مهام التطعيمات في رومانيا، "أخشى من أن نكون في السيناريو نفسه بالفعل، لأن المستشفيات تعج بالمرضى المصابين بمرض كوفيد - 19، وعليها أن تتجاهل حالات الطوارئ الأخرى".وأعلنت السلطات الصحية في روسيا أمس تسجيل 924 حالة وفاة و27550 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وبهذا تظل الوفيات الجديدة فوق الـ900 لليوم الثاني. كما أن الإصابات الجديدة هي الأعلى منذ 31 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و690110 إصابات.كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 213549. وتماثل 20330 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى ستة ملايين و799230.وأعلنت بيني لوكيتو، رئيسة وكالة الغذاء والدواء في إندونيسيا، أن السلطات قررت منح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "زيفيفاكس" المضاد لفيروس كورونا، كما تعتزم تأسيس منشأة للإنتاج المحلي للقاح مع نقل التكنولوجيا.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، عن لوكيتو القول، إن اللقاح أظهر فاعلية 81.71 في المائة، خلال سبعة أيام من الحصول عليه كاملا.ومن الممكن أن تقرر الحكومة استخدام اللقاحات المنتجة محليا، مثل "زيفيفاكس"، كمعزز للتطعيم.ويشار إلى أن لقاح "زيفيفاكس" هو من تطوير شركة "أنهوي زيفي لونكوم" و"معهد علوم الأحياء الدقيقة" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.ويتعين الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح حتى يتسنى الحصول عليه كاملا.وأعلنت وزارة الصحة الهندية أمس تسجيل 22 ألفا و431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 33 مليونا و894 ألفا و312 حالة.ونقلت صحيفة "تايمز أوفإنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 318 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 449 ألفا و856 حالة.