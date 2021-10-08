«الصحة»: إصابات كورونا تنخفض .. و98.4 % نسبة الشفاء

بلغ عدد من تلقوا جرعتين من لقاح كورونا في المملكة نحو 19.4 مليون شخص.

وأكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وأعلنت الصحة تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة، تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 547449 حالة، مقابل 536493 حالة تعاف، بنسبة شفاء 98.4 في المائة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد أربع حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8736 حالة.

وتصدرت منطقة الباحة بنحو 69 في المائة نسبة المحصنين بجرعتين، تليها منطقة الرياض بنحو 68 في المائة.