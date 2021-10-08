صناعة الصلب العالمية أمام أزمات هيكلية وفجوة إنتاجية بـ 478 مليون طن وتشوه للتدفقات

على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي، الذي أدى إلى التعافي الأخير في أسواق الصلب العالمية، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من "فجوة إنتاجية عالمية" و"مشكلات هيكلية"، لا تزال تواجه صناعة الصلب، وتحتاج إلى حل لضمان صحة الصناعة والنمو المتوازن على المدى الطويل.

وبعد مناقشات معمقة بشأن وضع سوق الصلب العالمية وتوقعاتها، قالت لجنة الصلب التابعة للمنظمة إن القدرة المفرطة الهيكلية غير السوقية الكبيرة والمستمرة، أظهرت "فجوة إنتاجية عالمية تقدر بـ478 مليون طن متري في 2021، قد تؤدي إلى انكماش حاد في المستقبل عندما يفقد نمو الطلب على الصلب الزخم".

وأكدت أن التدخلات الحكومية المشوهة للسوق كانت تغذي كثيرا من الإضافات إلى القدرات في عديد من الاقتصادات.

من هنا، تقدمت اللجنة بالعمل لبناء قاعدة بيانات شاملة للإعانات وتدابير الدعم الحكومية المقدمة لشركات الصلب، والشركات المملوكة للدولة في الولايات القضائية الكبيرة المنتجة للصلب وفي الولايات القضائية التي تشهد نموا سريعا في القدرات.

وشرعت اللجنة بعمل تحليلي جديد يهدف إلى "وضع إطار لتحديد أنماط التجارة المشبوهة المتوافقة مع التحايل وغيرها من المخططات المصممة لتقويض تدابير التجارة على منتجات الصلب".



مندوبو لجنة الصلب

أعربت اللجنة عن مخاوف كبيرة بشأن الزيادات في قدرة صناعة الصلب التي لا تحركها قوى السوق والسياسات المختلفة التي تتبعها الحكومات التي تقف في طريق الحد من القدرة غير الاقتصادية على صناعة الصلب.

وأكد الأعضاء الحاجة إلى ولايات قضائية لضمان أن التوسعات الجديدة في السعة مبررة بالكامل من قبل قوى السوق وبما يتماشى مع مبادئ السوق الحرة.

وقالت إنه ينبغي ألا تتأثر مستويات القدرات أو تحددها التدخلات الحكومية مثل، الأهداف التي حددتها الحكومة للإنتاج أو الاستثمار الحكومي والإعانات التي تشوه الأسواق.

وأشار المندوبون إلى أن تخفيض القدرات له ما يبرره لمعالجة القضية العالمية للقدرة الزائدة في بعض الولايات القضائية، مع إبراز أهمية تبادل أفضل الممارسات لتسهيل خروج المنتجين غير الأكفاء وتوفير الدعم الاجتماعي اللازم "على سبيل المثال للعمال المتضررين" في حالة إغلاق المصنع.

وشددت على أن التدخلات الحكومية المشوهة للسوق وتدابير الدعم، فضلا عن القدرة الزائدة في الإنتاج، قد أسهمت في حدوث تشوهات كبيرة في تدفقات تجارة الصلب، وأدت إلى التوترات التجارية أو إلى تفاقمها.

وأشارت إلى أن التحايل على التدابير التجارية في قطاع الصلب العالمي يسبب ضررا لمنتجي الصلب الأكفاء الذين يعملون وفقا لمبادئ السوق، ويقوض فاعلية القوانين والأدوات التجارية المشروعة.

وجددت الدعوة إلى تفادي منح معاملة تفضيلية لمؤسسات الصلب المملوكة للدولة والتأكد من أن هذه الشركات تعمل وفقا لمبادئ السوق. وأكدت أن قضية الطاقة الفائضة للصلب تمثل تحديا أساسيا للجهود الحيوية لإزالة الكربون من قطاع الصلب العالمي، ويجب حلها للمساعدة على إنشاء قطاع صلب مستدام بيئيا.



آفاق النمو العالمي وتوقعات سوق الصلب

بعد انتعاش الطلب العالمي على الصلب إثر جائحة كوفيد - 19 التي أثرت في أسواق الصلب العالمية بشدة في 2020، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 5.7 في المائة في 2021، و4.5 في المائة في 2022. أو يمكن أن تزيد من 2452.7 مليون طن في 2020 إلى 2485.8 مليون طن في 2021، بعد النمو في السعة الذي بدأ في 2019.

وتقول اللجنة إن الانتعاش كان متفاوتا، غير أنه في بعض الولايات القضائية، تجاوز الإنتاج بالفعل مستوى ما قبل الوباء، ومن المرجح أن يستمر التباين الكبير بين اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة.

واستجابت أسعار الصلب بسرعة للطلب القوي على الصلب، لكن نظرا إلى الزيادة المتزامنة في أسعار السلع عموما وأسعار المواد الخام الفولاذية خصوصا، فإن هذا لم يترجم إلى أي زيادة ذات مغزى في متوسط هوامش الربح لشركات الصلب.

ولا يزال عدد كبير من شركات الصلب يواجه ظروفا مالية صعبة.

وتتوقع المنظمة أن يتعافى الطلب العالمي على الصلب في 2021 من ركود 2020، لكنها تقول إن هناك عددا من المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات. لا تزال السعة الزائدة مرتفعة ومن المتوقع أن يظل نمو الطلب على الصلب متواضعا على المدى الطويل.

ولا يزال كبح جماح القدرة الفائضة العالمية المتزايدة المدفوعة بالتدخلات الحكومية الضارة، مثل الإعانات الحكومية وسياسات الاستثمار، يمثل أولوية رئيسة.

وتقول، يجب معالجة هذه المخاطر الهيكلية على وجه السرعة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تراجع حاد في السوق عندما يبدأ نمو الطلب على الصلب بالاعتدال من مرحلة التعافي الحالية بعد الوباء.



قدرة الصناعة مدعاة للقلق

أعرب المندوبون عن مخاوفهم من أن الاستثمارات في صناعة الصلب تظهر أن ما يصل إلى 55.6 مليون طن متري من قدرة تصنيع الصلب هي الآن في مراحل التخطيط للأعوام الثلاثة المقبلة "2022 - 2024"، في وقت يجري حاليا الانتهاء من الاستثمار بمقدار 47.9 مليون طن متري. تقول اللجنة، "هذا هو الحال خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة الآسيوية".

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن بعض مشاريع القدرات الجديدة هذه تمول من استثمارات خارجية، وعديدا منها مدعوم من الجمهور واستثمارات مدعومة باعتبارات سياسية أكثر من قوى السوق.

في هذا السياق، شددت اللجنة على الحاجة إلى التواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز فهم أفضل لتلك التطورات ومعالجة مخاطرها، مؤكدة من جديد ضرورة أن تسمح جميع الولايات القضائية لمبادئ السوق وقوى دفع الاستثمار في الصلب لضمان توازن واستدامة نمو صناعة الصلب في جميع أنحاء العالم.



الالتفاف على الرسوم

في الوقت الذي أقر فيه المندوبون بالدور الأساسي لأدوات الدفاع التجاري المشروعة، إلا أنهم كرروا دعمهم لتعزيز الجهود لضمان أن تظل تجارة الصلب غير مقيدة وخالية من التشويه قدر الإمكان، وتقليل الحواجز التجارية على منتجات الصلب والمواد ذات الصلة، على جانبي الاستيراد والتصدير، ومنع التحايل على الرسوم في قطاع الصلب، خاصة النهج التي تهدف إلى تحديد أنماط التجارة التي تسمح بإمكانية حدوث هذه الممارسة التجارية.



الإعانات وتشوهات السوق

قال المندوبون إن خصائص بعض الاستثمارات عبر الحدود من قبل الشركات المملوكة للدولة "تثير القلق"، إذ إن دعم الدولة للشركات المملوكة لها المنخرطة في الاستثمار عبر الحدود، قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في السوق المحلية والدولية.

علاوة على ذلك، فإن نمو السعة الجديدة الناتج عن هذه الاستثمارات، إن لم يكن متوافقا مع الطلب، يمكن أن يدعم صادرات الصلب من الولايات القضائية المضيفة ويسهم في السعة الفائضة العالمية.